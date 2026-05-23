CHP’de kriz derinleşiyor: Kılıçdaroğlu'nun başkanlık yazısı TBMM’ye gönderildi

17:24 23/05/2026
Kemal Kılıçdaroğlu'nun başkanlık yazısı Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne gönderildi.
Kemal Kılıçdaroğlu’nun CHP Genel Başkanı olduğuna dair yazı, Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne gönderildi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve parti organları iki buçuk yıl aranın ardından göreve geri dönecek.

CHP'nin 38'inci Olağan Kurultayı ile 21'inci Olağanüstü Kurultayı'nın iptali istemiyle açılan davada mahkeme mutlak butlan kararı verdi.

Kararın ardından Kemal Kılıçdaroğlu'nun genel başkanlık görevine döneceği açıklanırken Özgür Özel'in tedbiren görevden uzaklaştırılmasına hükmedildi.

Kemal Kılıçdaroğlu geri dönüyor

Karara göre kurultay iptal edilerek eski yönetim tedbiren yeniden görevlendirildi. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ve parti organları iki buçuk yıl aranın ardından göreve iade edilecek.

Başkanlık yazısı TBMM’ye gönderildi

Kılıçdaroğlu, iki buçuk yıl aranın ardından görevini yeniden devralmaya hazırlanırken önemli bir gelişme daha yaşandı.
CHP Genel Merkezi, mahkeme ekiyle birlikte Kemal Kılıçdaroğlu'nun CHP Genel Başkanı olduğuna dair yazıyı Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne gönderdi.


