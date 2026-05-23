CHP’de kriz derinleşiyor: Kılıçdaroğlu'nun başkanlık yazısı TBMM’ye gönderildi

Kemal Kılıçdaroğlu’nun CHP Genel Başkanı olduğuna dair yazı, Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne gönderildi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve parti organları iki buçuk yıl aranın ardından göreve geri dönecek.
CHP'nin 38'inci Olağan Kurultayı ile 21'inci Olağanüstü Kurultayı'nın iptali istemiyle açılan davada mahkeme mutlak butlan kararı verdi.
Kararın ardından Kemal Kılıçdaroğlu'nun genel başkanlık görevine döneceği açıklanırken Özgür Özel'in tedbiren görevden uzaklaştırılmasına hükmedildi.
Kemal Kılıçdaroğlu geri dönüyor
Karara göre kurultay iptal edilerek eski yönetim tedbiren yeniden görevlendirildi. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ve parti organları iki buçuk yıl aranın ardından göreve iade edilecek.