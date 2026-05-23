ALTIN FİYATLARI SON DURUM 23 MAYIS: Gram altın, çeyrek fiyatları ne kadar, düşüyor mu? Hafta sonu güncel altın fiyatları

Altın fiyatlarında yaşanan sert hareketlilik yatırımcıların gündemindeki yerini koruyor. Özellikle son günlerde gerileyen gram altın fiyatı, piyasaları yakından takip eden vatandaşların dikkatini çekiyor. Haftanın kapanışında Kapalıçarşı’daki güncel alış-satış rakamları yeniden araştırılmaya başlandı.
Gram altın ve çeyrek altın fiyatlarında son durum araştırılıyor. Ons altındaki dalgalı seyir ve döviz kurundaki hareketlilik iç piyasaya da yansırken, yatırımcılar haftanın kapanış rakamlarını öğrenmek için güncel fiyat tablolarına yöneldi.
ALTIN FİYATLARI 23 MAYIS 2026
GRAM ALTIN FİYATI
ALIŞ: 6.630,00 TL
SATIŞ: 6.630,84 TL
ÇEYREK ALTIN FİYATI
ALIŞ: 10.609,64 TL
SATIŞ: 10.853,98 TL
YARIM ALTIN FİYATI
ALIŞ: 21.152,97 TL
SATIŞ: 21.707,96 TL
TAM ALTIN FİYATI
ALIŞ: 43.008,00 TL
SATIŞ: 43.396,00 TL
CUMHURİYET ALTIN FİYATI
ALIŞ: 44.038,00 TL
SATIŞ: 44.704,00 TL
ATA ALTIN FİYATI
ALIŞ: 43.764,76 TL
SATIŞ: 44.876,40 TL
ONS ALTIN FİYATI
ALIŞ: $4.508,81
SATIŞ: $4.509,38