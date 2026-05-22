Ziraat Türkiye Kupası finalinde Trabzonspor ile TÜMOSAN Konyaspor karşı karşıya geldi. Antalya'da oynanan müsabakayı Halil Umut Meler yönetti. Bordo-mavililer, rakibini 2-1 yenerek kupaya uzandı.

Trabzonspor'un gollerini birini penaltıdan olmak üzere Paul Onuachu kaydetti. TÜMOSAN Konyaspor'un tek golü ise Jackson Muleka'dan geldi.

- 5 sezonluk hasreti dindirdi

En son 2019-2020 sezonunda finalde Corendon Alanyaspor'u 2-0 yenerek organizasyonda şampiyonluğa ulaşan bordo-mavililer, 5 sezon aradan sonra bu başarıyı tekrarladı.

Karadeniz ekibi, bugüne dek ikişer kez Beşiktaş ve Gençlerbirliği, birer kez de Galatasaray, Bursaspor, Adana Demirspor, Fenerbahçe ve Alanyaspor'a finalde üstünlük sağlayarak Türkiye Kupası'nı kazanmıştı.

İlk kez 1976-1977 sezonunda Beşiktaş karşısında kupayı elde eden Trabzonspor, 1977-1978'de Adana Demirspor, 1983-1984'te Beşiktaş, 1991-1992'de Bursaspor, 1994-1995'te Galatasaray, 2002-2003 ve 2003-2004'te Gençlerbirliği, 2009-2010'da Fenerbahçe, 2019-2020 sezonunda da Corendon Alanyaspor karşısında kazanarak kupayı müzesine götürdü.





- Fatih Tekke ile ikinci finalde kupa başarısı

Trabzonspor, geçen sezon ligin 27. haftasındaki Atakaş Hatayspor maçının ardından göreve gelen teknik direktörü Fatih Tekke ile ikinci sezonunda ikinci kupa mücadelesinde başarıya ulaştı.

Trabzonspor'da ilk teknik direktörlük deneyimini yaşayan Fatih Tekke, 11 Mart 2025'te gerçekleştirilen imza töreninin ardından 14 aylık sürede ilk kupasını elde etti. Karadeniz ekibi, geçen sezon Fatih Tekke yönetiminde Gaziantep'te oynanan final mücadelesinde Galatasaray'a 3-0 mağlup oldu.





- Doğan dönemindeki ilk kupa

Trabzonspor, kulüp başkanı Ertuğrul Doğan döneminde de ikinci kez kupada final oynarken ilk kupasını elde etti. Yöneticilik döneminde Ziraat Türkiye Kupası ve Süper Lig şampiyonluğu yaşayan Doğan, TÜMOSAN Konyaspor karşısında 26 Mart 2023'te seçildiği kulüp başkanlığında ilk kupa sevincini yaşadı.





- Konyaspor ile ilk final

Trabzonspor, TÜMOSAN Konyaspor ile ilk kez karşılaştığı finalde mutlu sona ulaşan taraf oldu. İki takım arasında ligin ilk yarısında Trabzon'daki karşılaşmayı Trabzonspor 3-1, Konya'daki karşılaşmayı ise ev sahibi takım 2-1 kazandı.





MAÇIN İLK 11'LERİ

Trabzonspor: Onana, Savic, Chibuike, Mustafa, Pina, Folcarelli, Bouchouari, Zubkov, Muci, Augusto, Onuachu.

TÜMOSAN Konyaspor: Bahadır, Uğurcan, Adil, Nagalo, Berkan, Marko, Melih, Deniz Türüç, Bardhi, Diogo, Muleka.

MAÇTAN ÖNEMLİ DAKİKALAR

10. dakikada ceza sahası dışında kaleyi karşıdan gören bir noktada topla buluşan Muçi'nin sert şutunda meşin yuvarlak kale direğinin yanından auta çıktı.

17. dakikada Trabzonspor golü buldu. Pina'nın sağ kanattan ortasına hareketlenen Onuachu'nun kale önünde bekletmeden sert vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0

19. dakikada ceza sahası dışında oluşan karambolde topu önünde bulan Zubkov'un sert şutunda meşin yuvarlağı kaleci Bahadır Han Güngördü güçlükle kurtardı. Dönen topu, yeşil-beyazlı savunma oyuncuları uzaklaştırdı.

25. dakikada Konyaspor gole yaklaştı. Uğurcan Yazğılı'nın sağ kanattan ortasında arka direkte topla buluşan Enis Bardhi'nin bekletmeden vuruşunda top kale direğinin üzerinden auta çıktı.

Müsabakanın ilk yarısı Trabzonspor'un 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

50. dakikada TÜMOSAN Konyaspor, Jackson Muleka'nın golü ile maçta eşitliği yakaladı.

58. dakikada kazanılan penaltı vuruşu için topun başına geçen Enis Bardhi'nin yaptığı vuruşta top sağ kale direğinden geri geldi.

78. dakikada Trabzonspor, Paul Onuachu'nun penaltı golüyle 2-1 öne geçti.