Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Özgün
Özgün Haberler
25-26 Mayıs'ta okullar tatil mi, kaç gün? 25 Mayıs Pazartesi günü okul var mı?

25-26 Mayıs'ta okullar tatil mi, kaç gün? 25 Mayıs Pazartesi günü okul var mı?

22:1222/05/2026, Cuma
G: 22/05/2026, Cuma
Yeni Şafak
Sonraki haber

Kurban Bayramı tatilinin 9 güne çıkarılmasıyla birlikte gözler 25 Mayıs tarihine çevrildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Kabine sonrası yaptığı açıklamada kamu çalışanlarına 1,5 gün idari izin eklenmesiyle tatil süresi uzatıldı. Bu gelişme sonrası vatandaşlar, 25 Mayıs Pazartesi gününün resmi tatil mi yoksa idari izin mi olduğunu araştırıyor.

2026 Kurban Bayramı tatil takvimi netleşmeye başladı. Kabine kararıyla birlikte tatilin 9 güne çıkarılması sonrası 25 Mayıs Pazartesi gününün durumu merak konusu oldu. Öğrenciler ve çalışanlar özellikle okulların açık olup olmayacağına odaklandı.

25 MAYIS OKULLAR TATİL Mİ?

Kamu çalışanlarının 26 Mayıs Salı günü öğleden sonra başlayacak resmi tatiline 1.5 gün daha eklenecek ve kamu personeli idari izinli sayılacak. Böylece, 23 Mayıs Cumartesi günü başlayacak Kurban Bayramı tatili 31 Mayıs Pazar günü bitecek; tatil süresi 9 güne uzayacak. Özel sektör çalışanlarının ise tatili 26 Mayıs Salı günü öğlen (Arife günü) başlayacak, 31 Mayıs Pazar günü bitecek. Özel sektör çalışanlarının tatili 5.5 gün olacak. 

25 Mayıs Pazartesi günü idari izin kapsamına alındığı için okullar tatil olacak. Öğrenciler için 22 Mayıs cuma günü okulların kapanmasıyla başlayacak bayram tatili 1 Haziran Pazartesi günü okulların açılmasıyla son bulacak.

KURBAN BAYRAMI’NDA OKULLARIN KAPALI OLDUĞU GÜNLER

25 Mayıs Pazartesi: İdari izin

26 Mayıs Salı: İdari izin

27 Mayıs Çarşamba: Kurban Bayramı 1. günü

28 Mayıs Perşembe: Kurban Bayramı 2. günü

29 Mayıs Cuma Kurban Bayramı 3. günü

30 Mayıs Cumartesi Kurban Bayramı 4. günü

31 Mayıs Pazar günü: Hafta sonu tatili

#MEB
#okul
#Bayram
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Taşacak Bu Deniz Adil ölecek mi? Ulaş Tuna Astepe Taşacak Bu Deniz dizisinden ayrılıyor mu, yeni sezonda yok mu?