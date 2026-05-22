25-26 Mayıs'ta okullar tatil mi, kaç gün? 25 Mayıs Pazartesi günü okul var mı?

Kurban Bayramı tatilinin 9 güne çıkarılmasıyla birlikte gözler 25 Mayıs tarihine çevrildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Kabine sonrası yaptığı açıklamada kamu çalışanlarına 1,5 gün idari izin eklenmesiyle tatil süresi uzatıldı. Bu gelişme sonrası vatandaşlar, 25 Mayıs Pazartesi gününün resmi tatil mi yoksa idari izin mi olduğunu araştırıyor.

2026 Kurban Bayramı tatil takvimi netleşmeye başladı. Kabine kararıyla birlikte tatilin 9 güne çıkarılması sonrası 25 Mayıs Pazartesi gününün durumu merak konusu oldu. Öğrenciler ve çalışanlar özellikle okulların açık olup olmayacağına odaklandı.

25 MAYIS OKULLAR TATİL Mİ? Kamu çalışanlarının 26 Mayıs Salı günü öğleden sonra başlayacak resmi tatiline 1.5 gün daha eklenecek ve kamu personeli idari izinli sayılacak. Böylece, 23 Mayıs Cumartesi günü başlayacak Kurban Bayramı tatili 31 Mayıs Pazar günü bitecek; tatil süresi 9 güne uzayacak. Özel sektör çalışanlarının ise tatili 26 Mayıs Salı günü öğlen (Arife günü) başlayacak, 31 Mayıs Pazar günü bitecek. Özel sektör çalışanlarının tatili 5.5 gün olacak.

25 Mayıs Pazartesi günü idari izin kapsamına alındığı için okullar tatil olacak. Öğrenciler için 22 Mayıs cuma günü okulların kapanmasıyla başlayacak bayram tatili 1 Haziran Pazartesi günü okulların açılmasıyla son bulacak.