Kuvvetli yağış beklenen 15 il açıklandı: Sel ve doluya dikkat

Güney kesimlerde de kuvvetli yağış bekleniyor





Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün değerlendirmesine göre yurdun güney kesimlerinde görülecek gök gürültülü sağanakların da yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.





Uyarı yapılan bölgeler şu şekilde açıklandı:





Niğde

Adana’nın kuzey ve doğu ilçeleri

Osmaniye

Hatay’ın kuzeyi

Kahramanmaraş’ın güneyi

Gaziantep

Kilis

Şanlıurfa





Yetkililer, vatandaşların ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında etkili olabilecek kuvvetli rüzgâra karşı dikkatli ve tedbirli olması gerektiğini belirtti.