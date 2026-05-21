Kuvvetli yağış beklenen 15 il açıklandı: Sel ve doluya dikkat

İçişleri Bakanlığı ile Meteoroloji Genel Müdürlüğü, kuvvetli sağanak ve gök gürültülü yağış nedeniyle 15 il için sarı kodlu meteorolojik uyarı yayımladı. Batı Karadeniz’den Güneydoğu Anadolu’ya uzanan riskli hava dalgasında ani sel, su baskını, yıldırım, dolu ve kuvvetli rüzgâr tehlikesine karşı vatandaşların tedbirli olması istendi.
İçişleri Bakanlığı, Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son değerlendirmeleri doğrultusunda 15 il için “sarı” kodlu meteorolojik uyarıda bulundu. Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, uyarı verilen illerin yer aldığı Türkiye haritası kamuoyuyla paylaşıldı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre Batı Karadeniz’de etkisini sürdüren sağanak ve gök gürültülü sağanağın bugün akşam saatlerine kadar bazı illerde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
Kuvvetli yağış beklenen iller şöyle sıralandı:
- Sakarya
- Düzce
- Zonguldak
- Bartın
- Bolu’nun kuzeyi
- Karabük’ün kuzeyi
- Kastamonu’nun kuzeyi
Güney kesimlerde de kuvvetli yağış bekleniyor
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün değerlendirmesine göre yurdun güney kesimlerinde görülecek gök gürültülü sağanakların da yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.
Uyarı yapılan bölgeler şu şekilde açıklandı:
- Niğde
- Adana’nın kuzey ve doğu ilçeleri
- Osmaniye
- Hatay’ın kuzeyi
- Kahramanmaraş’ın güneyi
- Gaziantep
- Kilis
- Şanlıurfa
Yetkililer, vatandaşların ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında etkili olabilecek kuvvetli rüzgâra karşı dikkatli ve tedbirli olması gerektiğini belirtti.
Haftalık hava durumu tahmini paylaşıldı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü ayrıca 22-28 Mayıs 2026 tarihlerini kapsayan haftalık hava durumu tahmin raporunu da yayımladı.
Paylaşılan tahmine göre hava sıcaklıklarının:
- Güney, iç ve doğu kesimlerde mevsim normallerinin altında,
- Diğer bölgelerde ise mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor.