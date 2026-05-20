Yaz tatili için geri sayım başladı: Karneler hangi gün verilecek? İşte 2026 tatil takvimi

23:5820/05/2026, Çarşamba
Milyonlarca öğrenci ve velinin merak ettiği “Okullar ne zaman kapanacak?” sorusu, Milli Eğitim Bakanlığı’nın 2025-2026 akademik takvimiyle netlik kazandı. MEB tarafından yayımlanan resmi takvime göre karnelerin dağıtılacağı tarih, yaz tatilinin başlangıç günü ve ortak sınav tarihleri belli oldu. Öğrenciler için geri sayım sürerken “Yaz tatiline kaç gün kaldı?”, “2026 yaz tatili ne zaman başlayacak?” ve “Okullar hangi gün kapanacak?” soruları da arama motorlarında en çok araştırılan başlıklar arasında yer aldı.

Milli Eğitim Bakanlığı’nın 2025-2026 eğitim öğretim yılı takvimine göre okullar 26 Haziran 2026 Cuma günü kapanacak. Öğrenciler karnelerini aynı gün alırken yaz tatili de resmen başlayacak.

Okullar ne zaman kapanacak?


“Okullar ne zaman kapanacak?” sorusu, havaların ısınmasıyla birlikte öğrenciler ve veliler tarafından yeniden gündeme taşındı. Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) yayımladığı 2025-2026 eğitim öğretim yılı akademik takvimine göre ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri için eğitim dönemi 26 Haziran 2026 Cuma günü sona erecek.


MEB takvimine göre öğrenciler, karnelerini 26 Haziran’da alacak ve aynı gün yaz tatiline başlayacak.

Yaz tatili ne zaman başlayacak, kaç gün kaldı?


Milli Eğitim Bakanlığı’nın resmi takvimine göre yaz tatili, 26 Haziran 2026 Cuma günü karnelerin dağıtılmasıyla başlayacak.


20 Mayıs itibarıyla yaz tatiline 37 gün kaldı. Eğitim öğretim yılının son haftalarına girilirken öğrenciler kadar veliler de tatil planlarını şekillendirmeye başladı.

MEB ortak yazılı sınav tarihleri


MEB’in 2025-2026 eğitim öğretim yılı ortak sınav takvimine göre ikinci dönem ikinci ortak yazılı sınavlarının tarihleri şöyle:


sınıf Matematik sınavı: 2 Haziran 2026

sınıf Türk Dili ve Edebiyatı sınavı: 3 Haziran 2026


Öğrenciler, ortak sınavların ardından eğitim öğretim yılının tamamlanmasıyla birlikte yaz tatiline çıkacak.

Eğitim öğretim yılı 26 Haziran’da sona erecek


Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan akademik takvim doğrultusunda 2025-2026 eğitim öğretim yılı, 26 Haziran 2026 Cuma günü tamamlanacak. Okul kapanış tarihiyle birlikte milyonlarca öğrenci için yaz tatili süreci başlayacak.

