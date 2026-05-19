2000–2008 Arası Sigorta Başlangıcı Olana Kademeli Emeklilik Ne Zaman Meclis'e Gelecek? Kadın - Erkek prim yaş tarih tablosu

EYT düzenlemesinin ardından emeklilik sisteminde yeni bir değişiklik beklentisi gündemdeki yerini koruyor. Bu kez milyonların odağında “kademeli emeklilik” modeli var. 2000 ve 2008 sonrası sigorta girişi olan çalışanlar, olası düzenlemenin detaylarını merak ediyor.
Emeklilikte Yaşa Takılanlar düzenlemesi sonrası gözler yeni bir modele çevrildi. Kademeli emeklilik tartışmaları Nisan itibarıyla yeniden alevlenirken, milyonlarca çalışan “kimleri kapsayacak, şartlar ne olacak?” sorularına yanıt arıyor.
KADEMELİ EMEKLİLİK SON DURUM NE?
2000 yılı sonrasına kademeli emeklilik ile ilgili gündemde yeni bir çalışma bulunmuyor. Açıklama gelmesi durumunda haberimize eklenecektir.
2000 SONRASI ÇALIŞANLARI KAPSAYACAK MI?
EYT’den faydalanamayan 8 Eylül 1999 sonrası sigorta girişli çalışanlar, kademeli emeklilik taleplerini dile getiriyor. Bu grup, yaş şartlarının daha esnek hâle gelmesini ve 58-60 yaş sınırının kaldırılmasını talep ediyor. Resmi kanun teklifleri de gündeme gelmiş olsa da henüz uygulanabilir bir karar alınmış değil.
EMEKLİLİK SİSTEMİ DEĞİŞECEK Mİ?
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, konuyla ilgili olarak geçtiğimiz aylarda açıklamada bulunmuş ve konuşmasında şu ifadelere yer vermişti: "Emeklilik sisteminde bir değişiklik planlamıyoruz. Emekli olabilmek için gereken prim ve yıl şartlar devam edecek."
KADEMELİ EMEKLİLİK NEDİR?
Kademeli emeklilik, sigortalı çalışanların belirli bir yaşa ve prim gün sayısına ulaştıklarında kısmi olarak emekli olmalarını sağlayan sistemdir. Kademeli emeklilik şartları, sigortalılık türüne ve başlangıç tarihine göre değişiyor.