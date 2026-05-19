Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Özgün
Özgün Haberler
Bournemouth - Manchester City maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Bournemouth - Manchester City maçı hangi kanalda, saat kaçta?

15:0719/05/2026, Tuesday
Yeni Şafak
Sonraki haber

İngiltere Premier Ligi'nde heyecan tüm hızıyla devam ediyor. Şampiyonluk yarışını yakından ilgilendiren mücadelede Manchester City, deplasmanda Bournemouth'un konuğu oluyor. Haftanın bu en kritik mücadelesini kaçırmak istemeyen futbolseverler için maçın saati 21:30. Peki Bournemouth - Manchester City maçı hangi kanalda?

İngiltere Premier Ligi’nde şampiyonluk yarışını ve zirve takibini yakından ilgilendiren kritik mücadelede, Manchester City deplasmanda Bournemouth’un konuğu oluyor. Pep Guardiola’nın öğrencileri, zirve yolunda hata yapmamak ve zorlu deplasmandan üç puanla dönmek amacıyla sahaya çıkarken; ev sahibi Bournemouth ise taraftar desteğini arkasına alarak güçlü rakibinden puan ya da puanlar koparmanın planlarını yapıyor.

BOURNEMOUTH - MANCHESTER CITY MAÇI SAAT KAÇTA?

Bournemouth - Manchester City maçı 19 Mayıs 2026 Salı (Bugün) saat 21:30'da oynanacak.

BOURNEMOUTH - MANCHESTER CITY MAÇI HANGİ KANALDA?

Bournemouth - Manchester City karşılaşması beIN Sports 3 kanalında canlı yayınlanacak.

Bournemouth - Manchester City muhtemel ilk 11'ler

Bournemouth muhtemel ilk 11'i: Petrovic, Smith, Hill, Senesi, Truffert, Adams, Scott, Rayan, Kroupi, Tavernier, Evanilson

Manchester City muhtemel ilk 11'i: Donnarumma, Nunes, Khusanov, Guehi, O'Reilly, Silva, Rodri, Semenyo, Cherki, Doku, Haaland.

#Bournemouth
#Manchester City
#İngiltere Premier Ligi
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Amasya Taşova'da yarın okullar tatil mi? Valilikten son dakika açıklaması geldi