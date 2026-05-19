İngiltere Premier Ligi'nde heyecan tüm hızıyla devam ediyor. Şampiyonluk yarışını yakından ilgilendiren mücadelede Manchester City, deplasmanda Bournemouth'un konuğu oluyor. Haftanın bu en kritik mücadelesini kaçırmak istemeyen futbolseverler için maçın saati 21:30. Peki Bournemouth - Manchester City maçı hangi kanalda?
İngiltere Premier Ligi’nde şampiyonluk yarışını ve zirve takibini yakından ilgilendiren kritik mücadelede, Manchester City deplasmanda Bournemouth’un konuğu oluyor. Pep Guardiola’nın öğrencileri, zirve yolunda hata yapmamak ve zorlu deplasmandan üç puanla dönmek amacıyla sahaya çıkarken; ev sahibi Bournemouth ise taraftar desteğini arkasına alarak güçlü rakibinden puan ya da puanlar koparmanın planlarını yapıyor.
BOURNEMOUTH - MANCHESTER CITY MAÇI SAAT KAÇTA?
Bournemouth - Manchester City maçı 19 Mayıs 2026 Salı (Bugün) saat 21:30'da oynanacak.
BOURNEMOUTH - MANCHESTER CITY MAÇI HANGİ KANALDA?
Bournemouth - Manchester City karşılaşması beIN Sports 3 kanalında canlı yayınlanacak.
Bournemouth - Manchester City muhtemel ilk 11'ler
Bournemouth muhtemel ilk 11'i: Petrovic, Smith, Hill, Senesi, Truffert, Adams, Scott, Rayan, Kroupi, Tavernier, Evanilson
Manchester City muhtemel ilk 11'i: Donnarumma, Nunes, Khusanov, Guehi, O'Reilly, Silva, Rodri, Semenyo, Cherki, Doku, Haaland.