İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) güncel baraj seviyesini açıkladı. Megakent için su kaynaklarının son günlerde giderek normale dönmesi, yetkililer ve vatandaşlar açısından sevindirici nitelik taşıyor Peki, 19 Mayıs 2026 İSKİ Ömerli, Terkos (Durusu), Büyükçekmece, Darlık, Sazlıdere, Elmalı, Alibeyköy, Kazandere, Pabuçdere, Istrancalar'da baraj doluluk oranı yüzde kaç? İşte İSKİ baraj doluluk seviyesi.
İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANI KAÇ OLDU?
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 19 Mayıs 2026 tarihli baraj doluluk oranlarını 71,44 olarak duyurdu.
İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANLARI
İSKİ'nin paylaştığı İstanbul'da barajların doluluk oranı şu şekilde:
Ömerli Barajı: yüzde 95,20
Darlık Barajı: yüzde 91,98
Elmalı Barajı: yüzde 96,04
Terkos Barajı: yüzde 59,43
Alibey Barajı: yüzde 65,89
Büyükçekmece Barajı: yüzde 55,02
Sazlıdere Barajı: yüzde 44,39
Istrancalar Barajı: yüzde 33,53
Kazandere Barajı: yüzde 55,65
Pabuçdere Barajı: yüzde 56,51