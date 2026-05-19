Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Özgün
Özgün Haberler
İstanbul'da baraj doluluk oranı yüzde kaç oldu? İşte İSKİ güncel baraj doluluk seviyesi (19 Mayıs 2026)

İstanbul'da baraj doluluk oranı yüzde kaç oldu? İşte İSKİ güncel baraj doluluk seviyesi (19 Mayıs 2026)

14:1919/05/2026, Salı
G: 19/05/2026, Salı
Yeni Şafak
Sonraki haber

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) güncel baraj seviyesini açıkladı. Megakent için su kaynaklarının son günlerde giderek normale dönmesi, yetkililer ve vatandaşlar açısından sevindirici nitelik taşıyor Peki, 19 Mayıs 2026 İSKİ Ömerli, Terkos (Durusu), Büyükçekmece, Darlık, Sazlıdere, Elmalı, Alibeyköy, Kazandere, Pabuçdere, Istrancalar'da baraj doluluk oranı yüzde kaç? İşte İSKİ baraj doluluk seviyesi.

İstanbul'daki barajlardaki doluluk oranlarının ne kadar olduğu vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Yağışların artmasıyla birlikte birlikte su seviyelerindeki değişim sık sık araştırılıyor. Yaz mevsiminin başlamasıyla birlikte barajlardaki su seviyeleri, arttı mı azaldı mı? Vatandaşlar, barajlardaki su durumunu dikkatle takip etmeye devam ediyor. Peki, baraj doluluk oranları nelerdir?

İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANI KAÇ OLDU?

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 19 Mayıs 2026 tarihli baraj doluluk oranlarını 71,44  olarak duyurdu.


İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANLARI


İSKİ'nin paylaştığı İstanbul'da barajların doluluk oranı şu şekilde:


Ömerli Barajı: yüzde 95,20


Darlık Barajı: yüzde 91,98

Elmalı Barajı: yüzde 96,04

Terkos Barajı: yüzde 59,43

Alibey Barajı: yüzde 65,89

Büyükçekmece Barajı: yüzde 55,02

Sazlıdere Barajı: yüzde 44,39

Istrancalar Barajı: yüzde 33,53

Kazandere Barajı: yüzde 55,65

Pabuçdere Barajı: yüzde 56,51



#iski
#baraj doluluk oranı
#istanbul baraj doluluk
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Amasya Taşova'da yarın okullar tatil mi? Valilikten son dakika açıklaması geldi