Emeklilik tarihi yeniden hesaplanacak, EYT sonrası flaş tablo geldi

MİLYONLARCA KİŞİ 65 YAŞA TAKILABİLİR

Mevcut tabloya göre yaklaşık 2,5 ila 3 milyon çalışanın doğrudan 65 yaş şartına tabi olduğu hesaplanıyor. Bunun yanında prim gününü zamanında tamamlayamayan milyonlarca kişi de ilerleyen süreçte bu kapsama girebilecek.

Emeklilik sisteminde yaş, prim ve başlangıç tarihine bağlı farklılıklar sürerken, çalışanlar açısından en kritik unsur prim gününü zamanında tamamlamak olmaya devam ediyor.