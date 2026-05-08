Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan SAHA Expo'da önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, SAHA Expo 2026 Kapanış Programı'nda açıklamalarda bulunuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan satır başları şu şekilde;

"İmzalanan 182 anlaşmayla toplam 8 milyar dolarlık iş hacmine ulaşıldı.Bu rakamın 6 milyarlık dolarlık kısmını doğrudan ihracata dönük mutabakatlar oluşturdu.

Türk savunma sanayisi artık yalnızca bölgesinde değil, dünya ölçeğinde rağbet gören, güven veren ve tercih edilen bir ekosistem haline gelmiştir.

Türkiye, savunma, havacılık ve uzay alanında küresel düzeyde yıldızı ışıl ışıl parlayan ülkeler arasına adını gururla yazdırmıştır.

2026'nın ilk dört ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 28 artış oldu. İlk 4 ayda 2 milyar 871 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdik.

Savunma sanayi ve caydırıcılığın yanı sıra ulusal güvenliğin bir diğer kritik halkası 'iç cephe' olarak tarif ettiğimiz milletin birlik ve beraberliğidir.

(Yapamazsınız) diyenlere cevabımızı, bugün SAHA 2026'da olduğu gibi yaptığımız, tamamladığımız, harp sahalarında başarıyla test edilmiş ürünlerle verdik.



