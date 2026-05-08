Sağlık Bakanlığından 'hantavirüs' açıklaması: Türkiye'de görüldü mü?

14:398/05/2026, Cuma
Sağlık Bakanlığı, virüsle ilgili sürecin yakından izlendiğini açıkladı.
Sağlık Bakanlığı, hantavirüs vakalarına ilişkin sürecin bilimsel esaslar doğrultusunda titizlikle takip edildiğini belirterek, doğrulanmamış bilgilere karşı vatandaşları uyardı.

Bakanlık, son günlerde kamuoyunda gündeme gelen hantavirüs vakalarına dair yazılı bir açıklama yayımladı.

Açıklamada, virüsle ilgili sürecin yakından izlendiği ve Türkiye genelinde herhangi bir bulguya rastlanmadığı vurgulandı.

"Süreç titizlikle takip ediliyor"

Hantavirüs vakalarına ilişkin iddiaların bilimsel veriler ışığında incelendiği belirtilen açıklamada şunlar kaydedildi:

  • "Ülkemizde henüz pozitif vaka tespit edilmemiştir. Vatandaşlarımızın yalnızca resmî makamlar tarafından yapılan açıklamaları dikkate almaları, kamuoyunda dolaşıma giren doğrulanmamış bilgilere karşı dikkatli olmaları önem arz etmektedir. Bakanlığımız; halk sağlığını tehdit edebilecek her türlü bulaşıcı hastalığa karşı; tarama, önleme, kontrol ve izleme çalışmalarını ilgili tüm birimleriyle kesintisiz şekilde sürdürmektedir."
