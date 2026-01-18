2026 yılı itibarıyla taşeron işçilerin yanı sıra Kamu İktisadi Teşebbüsleri (KİT) ve belediyelerde görev yapan personelin kadroya alınmasına yönelik beklentiler yeniden gündeme geldi. Önceki yıllarda hayata geçirilen düzenlemelerle taşeron işçilerin önemli bir kısmı kadrolu statüye geçirilirken, kapsam dışında kalan KİT ve belediye işçileri için de yeni adımlar atılıp atılmayacağı merak ediliyor. Öte yandan taşeron işçilerin en çok takip ettiği başlıklardan biri olan ilave tediye ödemeleri de yapılan artışla dikkat çekti. İkramiyelere gelen zam, çalışanların gelirlerinde kayda değer bir iyileşme sağladı. Gözler şimdi, taşeron işçilerle birlikte KİT ve belediye işçilerinin kadroya geçişine ilişkin olası düzenlemelere çevrildi. Peki Taşeron işçi kadro, KİT ve belediye işçileri kadroya geçecek mi? İşte haberin detayları.
Taşerona kadro düzenlemesi, uzun süredir taşeron işçiler tarafından beklenen bir adım olarak karşımıza çıkıyor. Bu düzenleme sayesinde, taşeron işçilere kadro verilerek, çalışma koşullarının iyileştirilmesi ve güvencelerinin artırılması hedefleniyor. Taşeron işçilerin kadroya alınması, iş güvencesinin sağlanması açısından büyük önem taşıyor. Özellikle kamuda çalışan taşeron işçiler, bu düzenleme ile birlikte daha stabil bir çalışma ortamına kavuşacaklar. Taşeron kadro düzenlemesi, hem işçilerin haklarının korunması hem de verimlilik açısından kritik bir rol oynuyor. Peki Taşerona kadro çıktı mı? Taşerona kadro düzenlemesinde son durum nedir? Yeni torba yasa maddeleri arasında taşeron işçi kadro düzenlemesi var mı? Taşerona kadro ile ilgili son gelişmeler, kadroya geçiş için gerekli şartlar ve bilinmesi gerekenler.
Taşerona işçiye kadro verilecek mi, ne zaman?
Çalışma ve Sosyal Güvenlik eski Bakanı Vedat Bilgin, taşeron işçilerin kadroya alınmasının en kısa sürede gerçekleşeceğini açıklamıştı. Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, bütün taşeron işçilerin kadro sorununun çözülmesini talep ettiklerini söyledi. Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, kadın depremzedelerin 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutlamak için geldiği Hatay'da, açıklamalarda bulunmuştu.
Çalışma hayatının sorunlarının 3600 ek gösterge, emeklilikte yaşa takılanlar (EYT), asgari ücretin vergi dışı bırakılması ve geçici işçiler olduğunu belirten Atalay, şu ana kadar bunların hepsinin çözüldüğünü söyledi.
Kamuda çalışan geçici işçilerin çalışma sürelerini uzatan düzenlemeye ilişkin torba yasanın ilgili maddeleri TBMM'de kabul edildiğini dile getiren Atalay, şunları kaydetti:
"Esas ana işimiz, özellikle KİT'ler başta olmak üzere bütün taşeronların meselesinin çözülmesi. Talebim ve arzum, taşeron konusunun bir daha gelmemek şartıyla ülke gündeminden kalkması. Bu talebimi sonuçlanana kadar takip etmeye, çözene kadar söylemeye, gayret sarf etmeye devam edeceğim."
Taşeron işçilere kadro var mı?
Taşeron sorunuyla ilgili hazırlıkların henüz belirli bir aşamaya gelmediğini dile getiren Atalay, "KİT'lerle ilgili bir çalışmaları var ama KİT'lerin dışında çalışanlar da var. Onların durumu ne olacak? Ben hem KİT'lerde hem de onların dışındaki bütün taşeronların kadro sorunu hallolsun diye talep ediyorum." ifadelerini kullandı.
HAK-İŞ’in çabasıyla kamuda taşeron eliyle çalıştırılan işçilerin kadroya alındığını hatırlatan HAK-İŞ Başkanı Mahmut Arslan ise, belediye ve KİT’ler başta olmak üzere kamu nitelikli kuruluşlarda taşeron işçiler bulunduğunu hatırlatarak, tüm işçilerin kadroya alınması için mücadele edeceğini belirtti.
100 bin taşeron işçi ne zaman kadroya geçecek?
Çalışma Bakanı Vedat Işıkhan, taşeron işçilerin kadroya geçişi hakkındaki soru önergesine yanıt verdi. Bakan Işıkhan, taşeron işçilerin kadroya geçişlerinin sürdüğünü ifade etti.
İlave Tediye Ödemeleri Ne Zaman, Ne Kadar?
Kamu işçilerine her yıl verilen ilave tediye ödemeleri, 2025 yılı için de toplam 52 günlük brüt ücret üzerinden hesaplanacak şekilde planlandı. Bu ödeme iki taksit halinde yapılıyor. İlave tediyenin ilk ödemesi Kurban Bayramı öncesinde 2 Haziran 2025 tarihinde ödendi. İkinci yarısı ise Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı açıklamasına göre, 17 Aralık 2025 tarihinde ödenecek.
Tediye Nasıl Hesaplanıyor?
İlave tediye, işçinin brüt aylık ücretinin günlük bazda 52 gün üzerinden hesaplanmasıyla belirleniyor. Hesaplanan tediye, biri yaz biri kış aylarında olmak üzere 2 taksit halinde ödenir. Hesaplama formülü ise şöyle:
Tediye Tutarı = (Brüt Aylık Maaş / 30 gün) × 52 gün
Bu formül kapsamında 30.000 TL brüt maaş alan bir kamu işçisinin 2025 yılı boyunca alacağı toplam ilave tediye miktarı yaklaşık 52.000 TL olacak. Bu ödeme yılda iki taksitte gerçekleştiğinden her biri yaklaşık 26.000 TL düzeyinde hesaplanıyor.
İlave Tediye Nedir, Kimleri Kapsar?
İlave tediye, genel bütçeye, özel bütçeye, belediyeye, devlete ait şirket ve kurumlara bağlı yerlerde çalışan sürekli işçi statüsündeki (4D) personele her yıl yapılan bir çeşit ikramiye ödemesidir. İşçilerin yaşam standartlarına doğrudan katkı sağlayan ilave tediye ödemeleri, çalışma motivasyonlarını artırma açısından önemli bir gelir kaynağıdır.
Taşeron İşçi Nedir?
Taşeron işçi, alt işveren adı verilen bir aracı firma tarafından asıl işverene bağlı olarak çalıştırılan işçidir. Bu sistemde asıl işveren, belirli bir işin tamamını veya bir kısmını taşeron firmaya vererek, o işte çalışacak işçileri de taşeron firmadan temin eder.
Taşeron işçiler, 4857 Sayılı İş Kanunu'na tabi olmakla birlikte, asıl işveren ile aralarında herhangi bir iş sözleşmesi bulunmaz. İş sözleşmeleri taşeron firma ile kurulur ve taşeron firma tarafından yönetilir.
Taşeron İşçilerin Hakları Neler?
Taşeron işçilerin hakları, 6352 Sayılı Kanun ile 4857 Sayılı İş Kanunu'nda yapılan değişikliklerle önemli ölçüde korunmuştur. Bu değişikliklerden önce taşeron işçiler, asıl işverene kıyasla birçok haktan mahrum kalmaktaydı.
Taşeron işçilerin şu anki hakları arasında şunlar yer almaktadır:
Asgari ücret: Taşeron işçilere de asgari ücretten az ücret ödenemez.
Fazla mesai ücreti: Taşeron işçiler de fazla mesai ücreti alma hakkına sahiptir.
İsgorta: Taşeron işçiler de sosyal sigorta ve genel sağlık sigortası kapsamındadır.
Ücretsiz izin: Taşeron işçiler de yıllık ücretli izin hakkına sahiptir.
Tazminat: Taşeron işçiler de tazminat alma hakkına sahiptir.
Fesih: Taşeron işçiler de haksız yere işten çıkarılamaz.