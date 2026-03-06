AFAD, Kandilli deprem son dakika haberleri anbean güncelleniyor. Yaşadığı bölgede sarsıntı hisseden vatandaşlar deprem mi oldu, az önce deprem nerede oldu? sorularına yanıt arıyor. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD); son depremler listesini yayınlıyor. Bugün en son nerede deprem oldu? İşte 6 Mart 2026 AFAD son depremler, Kandilli Rasathanesi son dakika deprem listesi.

ANTALYA Antalya'nın Kaş ilçesi açıklarında saat 08.35'te 4,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Kaş açıkları olan 4,5 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin en yakın yerleşim merkezine 145 kilometre uzaklıkta ve 12,5 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

Karadeniz'de 4 büyüklüğünde deprem Karadeniz'de saat 07.29'da 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Karadeniz olan 4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin en yakın yerleşim merkezine 264,88 kilometre uzaklıkta ve 9,22 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

2026-03-06 08:35:23 34.94694 28.89139 12.5 MW 4.5 Akdeniz - [152.41 km] Kaş (Antalya) 2026-03-06 08:33:20 35.12722 28.94417 16.84 ML 3.4 Akdeniz - [131.84 km] Kaş (Antalya) 2026-03-06 08:31:48 39.22444 28.3225 7.29 ML 1.3 Sındırgı (Balıkesir) 2026-03-06 08:13:42 39.29889 41.30444 10.38 ML 1.8 Varto (Muş) 2026-03-06 07:54:09 38.09083 37.32278 7.03 ML 1.7 Nurhak (Kahramanmaraş) 2026-03-06 07:31:32 39.21194 28.14944 9.06 ML 1.5 Sındırgı (Balıkesir) 2026-03-06 07:30:43 38.22306 30.90028 7.09 ML 1.0 Yalvaç (Isparta) 2026-03-06 07:29:08 43.47611 39.45528 9.22 MW 4.0 Karadeniz 2026-03-06 07:13:58 37.235 35.55083 6.87 ML 1.6 Sarıçam (Adana) 2026-03-06 07:11:00 37.66944 35.38944 7.01 ML 1.3 Aladağ (Adana) 2026-03-06 07:00:33 39.12028 28.33972 7.91 ML 0.8 Sındırgı (Balıkesir) 2026-03-06 06:59:20 38.13722 27.43028 6.87 ML 1.7 Torbalı (İzmir) 2026-03-06 06:48:31 39.22444 28.05444 7.68 ML 0.9 Sındırgı (Balıkesir) 2026-03-06 06:30:42 38.29583 31.08944 8.91 ML 1.0 Yalvaç (Isparta) 2026-03-06 06:17:06 36.305 28.5 7.05 ML 1.1 Akdeniz - [48.99 km] Ortaca (Muğla) 2026-03-06 05:51:31 35.95278 30.97833 26.76 ML 1.4 Akdeniz - [64.59 km] Kumluca (Antalya) 2026-03-06 05:45:41 38.24528 38.48833 13.34 ML 1.2 Battalgazi (Malatya) 2026-03-06 05:38:40 39.18361 28.28583 7.0 ML 1.0 Sındırgı (Balıkesir) 2026-03-06 05:11:51 39.22917 28.16194 7.33 ML 1.4 Sındırgı (Balıkesir) 2026-03-06 05:00:54 38.08639 38.49222 8.86 ML 1.8 Sincik (Adıyaman) 2026-03-06 04:42:15 39.19139 28.24722 6.56 ML 1.3 Sındırgı (Balıkesir) 2026-03-06 04:32:58 37.08278 28.35056 6.98 ML 1.8 Ula (Muğla) 2026-03-06 04:03:26 39.00611 35.82528 9.22 ML 0.8 Tuzla Gölü - [04.15 km] Sarıoğlan (Kayseri)

