CHP'deki adaylık borsası Kapalıçarşı'ya uzandı: Zuhal Böcek'ten 'dövizciye şifreli para' itirafı

19:1111/05/2026, Pazartesi
G: 11/05/2026, Pazartesi
Zuhal Böcek, Gökhan Böcek’in Ağbaba’nın Özgür Özel adına para istediğini, ayrıca Kapalıçarşı’da şifre kullanıldığını açıkladı.
CHP'deki 'adaylık borsasına' ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, tutuklu eski Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcak'in gelini Zuhal Böcek ek ifade verdi. Böcek, eşi Gökhan Böcek’in kendisine “Veli Ağbaba’nın, Özgür Özel adına para istediğini” söylediğini belirtti. Eşinin, babasının belediye başkan adaylığı için ciddi miktarda para verildiğini sık sık dile getirdiğini aktaran Böcek, onun zaman zaman “O kadar para verdik, hâlâ açıklanmadı” şeklinde sitem ettiğini vurguladı. “1 milyon euro” ifadesinin geçtiğini ancak paranın kaynağını bilmediğini söyleyen Böcek, Kapalıçarşı’da gittikleri kuyumcudan çıktıktan sonra eşinin kendisine, “Dövizciye şifre olarak para gösterildiğini” söylediğini ifade etti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’ndaki soruşturmada, Zuhal Böcek ek ifade verdi.

Zuhal Böcek, eşi Gökhan Böcek’in Muhittin Böcek’in adaylık sürecinde CHP Genel Merkeze bizzat kendisinin eşliğinde gidip “yüklü miktarda para” teslim ettiğini belirtti.

Ankara’daki genel merkez görüşmeleri, Kapalıçarşı’daki gizemli buluşmalar ve “1 milyon euro” detayları kayıtlara geçti.

CHP GENEL MERKEZE GİDEN ÇANTA İDDİASI

Soruşturma dosyasına giren ifadede Zuhal Böcek, eşi Gökhan Böcek’in Ankara seyahatlerinden birinde “genel merkeze para teslim edeceğini” söylediğini aktardı.

Uçakta karşılaştıkları bir isim aracılığıyla otele geçtiklerini anlatan Böcek, ertesi gün eşini bizzat genel merkeze götürdüğünü belirtti.

İfadede en dikkat çeken detay ise Gökhan Böcek’in sürekli yanında taşıdığı sırt çantası oldu.
Genel merkeze bu çantayla girdiğini hatırladığını söyleyen Böcek, çıkışta çantanın durumunu ise net hatırlamadığını ifade etti.

Yolda yapılan bir telefon görüşmesi de Zuhal Böcek’in ifadesinin kritik noktalarından biri oldu.

Gökhan Böcek - Zuhal Böcek
Böcek, eşinin genel merkeze giderken Veli Ağbaba ile telefonda konuştuğunu söyledi.

ADAYLIĞIN İLANI GECİKİNCE, GÖKHAN “O KADAR PARA VERDİK” ŞEKLİNDE HAYIFLANDI

İfade metninde yer alan bir diğer çarpıcı bölüm ise adaylık sürecine ilişkin.
Zuhal Böcek, eşinin babasının belediye başkan adaylığı için ciddi miktarda para verildiğini sık sık dile getirdiğini aktardı.

“O kadar para verdik, hâlâ açıklanmadı” şeklindeki sitemlerin evde konuşulduğunu belirten Böcek, sürecin eşinde ciddi stres yarattığını vurguladı.

Ayrıca bir noktada “1 milyon euro” ifadesinin geçtiğini, ancak bu paranın kaynağını bilmediğini söyledi.

KAPALIÇARŞI’DA GİZEMLİ BULUŞMA; DÖVİZCİYE ŞİFRELİ PARA

İfadede İstanbul’daki Kapalıçarşı detayı ise dikkat çekici bir başka başlık oldu.

Gökhan Böcek’in, medya işleriyle uğraştığı belirtilen E. B. ile birlikte küçük bir dövizciye girdiğini anlatan Zuhal Böcek, kendisinin kapıda beklediğini söyledi.

İçeride gerçekleşen para trafiğine dair doğrudan tanık olmadığını belirten Böcek, çıkışta eşinin kendisine “dövizciye şifre olarak para gösterildiğini” söylediğini aktardı.
Bu olayın “ilginç” olduğu için aklında kaldığını vurgulayan Böcek, paranın miktarını ise bilmediğini ifade etti.
Özgür Özel adına para isteyen CHP'li Veli Ağbaba

PARANIN KAYNAĞI BELİRSİZ

İfadesinde paranın kim tarafından sağlandığına dair bilgisinin olmadığını belirten
Zuhal Böcek, eşinin babası Muhittin Böcek’in konumu nedeniyle iş insanlarından kolaylıkla para temin edebildiğini söyledi.

Yine Zuhal Böcek, seçim döneminde birçok kişinin maddi katkı sağladığını duyduğunu dile getirdi.

Şüpheli avukatı ise müvekkilinin suç kastı bulunmadığını savundu.

Paranın temini, toplanması ya da tesliminde herhangi bir rolü olmadığını belirten avukat, Zuhal Böcek’in sadece eşine eşlik ettiğini ifade etti.

Ayrıca müvekkilin bu tür ödemelerin yasa dışı olduğunu bilmediğini, herkesin adaylık sürecinde benzer ödemeler yaptığını düşündüğünü öne sürdü.



