Sağlık Bakanlığı açıkladı: Gemiden getirilen vatandaşların test sonuçları belli oldu

Sağlık Bakanlığı, Hantavirüs vakası görülen uluslararası bir seyahat gemisinde bulunan son 3 Türk vatandaşının ambulans uçakla Türkiye’ye getirildiğini açıkladı. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, vatandaşların yakın takip ve izolasyon süreçlerinin başlatıldığı bildirildi.

Açıklamada, daha önce ülkeye giriş yapan 2 kişiyle birlikte toplam 5 kişiden gerekli numunelerin alındığı belirtilerek, yapılan test sonuçlarının negatif çıktığı ifade edildi. Sağlık durumlarının yakından takip edildiği aktarılan vatandaşların, önerilen süre boyunca karantinada tutulacağı kaydedildi.

Bakanlık, şimdiye kadar yapılan izlemelerde 5 kişide herhangi bir klinik belirti ya da semptoma rastlanmadığını duyurdu.