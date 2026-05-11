Sağlık Bakanlığı açıkladı: Gemiden getirilen vatandaşların test sonuçları belli oldu

Sağlık Bakanlığı, "Hantavirüs vakası görülen uluslararası bir seyahat gemisinde bulunan son 3 vatandaşımız ambulans uçak ile ülkemize getirilmiş, yakın takip ve izolasyon süreçleri başlamıştır. Daha önce ülkeye giriş yapan 2 kişide olduğu gibi, bu kişilerden de gerekli numuneler alınmıştır. Sonuçlarının negatif olduğu saptanmış olup; önerilen süre boyunca karantinada tutulacaktır. Yapılan izlemelerde şu ana kadar 5 kişide herhangi bir klinik belirti veya semptoma rastlanmamıştır." dedi.
Sağlık Bakanlığı, Hantavirüs vakası görülen uluslararası bir seyahat gemisinde bulunan son 3 Türk vatandaşının ambulans uçakla Türkiye’ye getirildiğini açıkladı. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, vatandaşların yakın takip ve izolasyon süreçlerinin başlatıldığı bildirildi.
Açıklamada, daha önce ülkeye giriş yapan 2 kişiyle birlikte toplam 5 kişiden gerekli numunelerin alındığı belirtilerek, yapılan test sonuçlarının negatif çıktığı ifade edildi. Sağlık durumlarının yakından takip edildiği aktarılan vatandaşların, önerilen süre boyunca karantinada tutulacağı kaydedildi.
Bakanlık, şimdiye kadar yapılan izlemelerde 5 kişide herhangi bir klinik belirti ya da semptoma rastlanmadığını duyurdu.