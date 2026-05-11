'MV Hondius' gemisindeki tahliye işlemleri tamamlandı

İspanya Sağlık Bakanı Monica Garcia yaptığı açıklamada, Kanarya Adaları'nın Tenerife kentindeki Granadilla de Abona Limanı'ndaki hantavirüs vakalarının tespit edildiği ‘MV Hondius’ gemisindeki yolcuların tahliyesinin gerçekleştiği gemide sadece 32 kişilik mürettebatın kaldığını duyurdu.