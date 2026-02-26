ALES 2026 sınav takvimi belli oldu. ÖSYM sınav takvimine göre 2026 ALES/1 sınavı 10 Mayıs Pazar günü gerçekleşecek. Başvurular 25 Mart- 2 Nisan 2026 tarihleri arasında alınacak. Peki ALES/2 ve ALES/3 sınavları ne zaman, hangi tarihte yapılacak? İşte ÖSYM ALES başvuru, sınav ve sonuç tarihleri 2026.

1 /5 ÖSYM, 2026 yılı akademik sınav takvimini yayımlayarak ALES oturumlarının resmi tarihlerini ilan etti. Lisansüstü eğitim hedefleyen adaylar için ALES/1, ALES/2 ve ALES/3'e yönelik başvuru ve sınav takvimi belli oldu.

2 /5 2026 ALES 1, ALES 2, ALES 3 SINAV TARİHLERİ ALES 1 – 10. 05. 2026 tarihinde yapılacak. ALES 2 – 26. 07. 2026 tarihinde yapılacak. ALES 3 – 29. 11. 2026 tarihinde yapılacak.





3 /5 ALES/1 TAKVİMİ 2026

2026 yılının ilk ALES oturumu 10 Mayıs 2026 tarihinde uygulanacak. ALES/1 için başvurular 25 Mart-2 Nisan 2026 tarihleri arasında alınacak. Başvurusunu zamanında yapamayan adaylar için 9 Nisan 2026 günü geç başvuru fırsatı sunulacak. Sınava ilişkin sonuçlar ise 5 Haziran 2026 tarihinde açıklanacak.

4 /5 ALES/2 TAKVİMİ 2026

ALES/2 sınavı, 26 Temmuz 2026 tarihinde gerçekleştirilecek. Başvuru dönemi 10-18 Haziran 2026 arasında olacak ve adaylar bu süreçte ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi üzerinden başvurularını tamamlayabilecek. Geç başvuru günü 25 Haziran 2026 olarak belirlendi. ALES/2 sonuçları ise 14 Ağustos 2026 tarihinde duyurulacak.