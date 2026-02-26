DGS sınav başvuru ekranı 2026! DGS sınavı ne zaman, hangi tarihte yapulacak? ÖSYM takvimi

DGS nedir, kimler başvurabilir?

Dikey Geçiş Sınavı (DGS), iki yıllık ön lisans programlarından mezun olan veya mezun olabilecek durumdaki adayların dört yıllık lisans programlarına geçiş yapabilmesi için düzenlenen merkezi bir sınavdır. Her yıl on binlerce adayın katıldığı sınav, akademik kariyerini lisans düzeyine taşımak isteyenler için önemli bir fırsat sunar.