DGS sınav başvuru ekranı 2026! DGS sınavı ne zaman, hangi tarihte yapulacak? ÖSYM takvimi

Ön lisans mezunlarının lisans hayaline geçiş yapmasını sağlayan DGS için 2026 takvimi netleşti. ÖSYM tarafından yayımlanan sınav takvimiyle birlikte başvuru tarihleri, sınav günü ve sonuç açıklama süreci belli oldu.
Binlerce adayın merakla beklediği DGS 2026 sürecine ilişkin detaylar açıklandı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi’nin duyurduğu takvim doğrultusunda sınav tarihi ve başvuru sürecine dair tüm bilgiler netlik kazandı.
DGS ne zaman yapılacak 2026?
“DGS ne zaman?” sorusunun yanıtı ÖSYM’nin 2026 sınav takviminde yer aldı. Buna göre:
DGS 2026 sınavı 19 Temmuz 2026 tarihinde gerçekleştirilecek.
Sınav, her yıl olduğu gibi tek oturum şeklinde uygulanacak ve sayısal ile sözel testlerden oluşacak. Adaylar, aldıkları puana göre lisans programlarına yerleştirilecek.
DGS 2026 başvuru tarihleri ne zaman?
DGS’ye katılmak isteyen adayların başvuru sürecini dikkatle takip etmesi gerekiyor. ÖSYM takvimine göre:
Başvuru tarihleri: 15 Mayıs – 2 Haziran 2026
Geç başvuru tarihi: 11 Haziran 2026
Başvurular, ÖSYM AİS sistemi üzerinden online olarak yapılacak. Süreyi kaçıran adaylar yalnızca geç başvuru gününde işlem yapabilecek.
DGS 2026 sonuçları ne zaman açıklanacak?
Sınav sonrası en çok merak edilen bir diğer konu ise sonuç tarihi. 2026 DGS sonuç takvimi de belli oldu.
DGS 2026 sınav sonuçları 13 Ağustos 2026 tarihinde açıklanacak.
Adaylar sonuçlarını ÖSYM’nin resmi internet sitesi üzerinden T.C. kimlik numarası ve şifreleriyle öğrenebilecek.
DGS nedir, kimler başvurabilir?
Dikey Geçiş Sınavı (DGS), iki yıllık ön lisans programlarından mezun olan veya mezun olabilecek durumdaki adayların dört yıllık lisans programlarına geçiş yapabilmesi için düzenlenen merkezi bir sınavdır. Her yıl on binlerce adayın katıldığı sınav, akademik kariyerini lisans düzeyine taşımak isteyenler için önemli bir fırsat sunar.