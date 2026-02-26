İstanbul'da yarın okullar tatil mi olacak 2026? 26-27 Şubat yarın okullar tatil mi oldu, açıklama geldi mi?

KAR YAĞIŞI NEDENİYLE BAZI İLÇELERDE EĞİTİME ARA VERİLDİ

Yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı il ve ilçelerde eğitime geçici olarak ara verildi.

Bingöl’ün Karlıova ilçesinde okullar tatil edilirken, Tunceli’de Ovacık, Nazımiye ve Pülümür ilçelerinin tamamında, Hozat’ta ise taşımalı eğitime bir gün ara verildi.

Erzurum’da Aşkale, Tekman, Karayazı ve Hınıs ilçelerinde tüm okullarda eğitime ara verilirken, Horasan’da yalnızca taşımalı eğitim durduruldu.

27 Şubat Cuma günü için ise yeni değerlendirmeler sürüyor. Kar tatiline ilişkin yeni kararlar geldikçe duyurulması bekleniyor.