İstanbul'da yarın okullar tatil mi olacak 2026? 26-27 Şubat yarın okullar tatil mi oldu, açıklama geldi mi?

Türkiye genelinde etkisini sürdüren kar yağışı nedeniyle birçok ilde eğitime ara verildi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre yağışların artması beklenirken, 26 Şubat’ta bazı illerde tatil kararları açıklanırken gözler 27 Şubat için yapılacak duyurulara çevrildi.
Kar yağışı yurt genelinde hayatı etkilemeye devam ediyor. Bayburt, Kahramanmaraş, Erzincan, Ordu, Bingöl, Tunceli, Erzurum ve Gümüşhane’de 26 Şubat için tatil kararları alınırken, öğrenciler ve veliler yarın okulların tatil olup olmayacağını merak ediyor.
KAR YAĞIŞI NEDENİYLE BAZI İLÇELERDE EĞİTİME ARA VERİLDİ
Yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı il ve ilçelerde eğitime geçici olarak ara verildi.
Bingöl’ün Karlıova ilçesinde okullar tatil edilirken, Tunceli’de Ovacık, Nazımiye ve Pülümür ilçelerinin tamamında, Hozat’ta ise taşımalı eğitime bir gün ara verildi.
Erzurum’da Aşkale, Tekman, Karayazı ve Hınıs ilçelerinde tüm okullarda eğitime ara verilirken, Horasan’da yalnızca taşımalı eğitim durduruldu.
27 Şubat Cuma günü için ise yeni değerlendirmeler sürüyor. Kar tatiline ilişkin yeni kararlar geldikçe duyurulması bekleniyor.
İSTANBUL’DA YARIN OKULLAR TATİL Mİ?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü günlük hava tahmin raporunu yayımladı. İstanbul Valiliği, Çarşamba akşamı başlayan yağışların özellikle Çatalca, Silivri, Arnavutköy, Başakşehir, Beylikdüzü, Büyükçekmece, Esenyurt, Eyüp, Sultangazi, Çekmeköy, Sancaktepe, Ümraniye, Sarıyer, Beykoz ve Şile’de zaman zaman karla karışık yağmur; yüksek kesimlerde ise hafif kar şeklinde görülebileceğini bildirdi.
Ancak İstanbul genelinde okulların tatil edildiğine dair resmi bir açıklama bulunmuyor.
27 ŞUBAT’TA HANGİ İLLERDE KAR BEKLENİYOR?
Meteorolojik tahminlere göre 27 Şubat’ta;
Afyonkarahisar
Uşak
Kütahya
Isparta
Ankara
Eskişehir
Kayseri
Konya
Bolu
Kastamonu
Rize
Samsun
Tokat
Trabzon
Ağrı
Erzurum
Malatya
Van
Diyarbakır illerinde karla karışık yağmur bekleniyor.
Bayburt, Kahramanmaraş, Erzincan, Ordu, Bingöl, Tunceli, Erzurum ve Gümüşhane’de ise kar yağışının etkisini sürdürmesi öngörülüyor.
Okulların tatil edilmesine ilişkin yeni resmi kararlar açıklandıkça duyuruların güncellenmesi bekleniyor.