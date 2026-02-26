Yeni Şafak
Balıkesir'de F-16 uçağı neden düştü? MSB'den açıklama geldi

Balıkesir'de F-16 uçağı neden düştü? MSB'den açıklama geldi

12:0126/02/2026, Perşembe
G: 26/02/2026, Perşembe
Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Balıkesir'de 9. Ana Jet Üssü Komutanlığı filosuna ait F-16 uçağının kaza kırıma uğramasına yönelik önemli bilgiler verdi. Bakanlık, “Bulgaristan sınırımızda tanımlanamayan bir radar izi tespit edilmesi üzerine, alarm reaksiyon görevi kapsamında 2 adet F-16 savaş uçağımız 9’uncu Ana Jet Üs Komutanlığı-Balıkesir’den aynı anda kalkış yaptı. Savaş uçağımızın biri ile 00.56’dan itibaren telsiz irtibatı ve radar iz bilgisi kesildi. Kahraman pilotumuz uçağı terk etmek için fırlatma sistemini son anda çalıştırdığı tespit edildi. Olayın meydana geliş sebebi, kaza kırım ekibinin detaylı incelemesi sonrası açıklığa kavuşacaktır” dedi.


