Türkiye’nin genç dahilerini keşfeden Bilim ve Sanat Merkezleri (BİLSEM) için maraton tüm hızıyla devam ediyor. Ön değerlendirme uygulamasının tamamlanmasının ardından gözler artık sonuç tarihine çevrildi. BİLSEM (Bilim ve Sanat Merkezleri) 2026 ön değerlendirme süreci bugün (20 Şubat 2026) itibarıyla başarıyla tamamlandı. 2025-2026 eğitim öğretim yılı BİLSEM ön değerlendirme sonuçları 27 Şubat’ta açıklanacak. Peki BİLSEM sonuçları nereden nasıl öğrenilecek? 2026 BİLSEM sonuç öğrenme ekranı.

1 /7 Çocuklarının özel yetenekli olup olmadığının tescillenmesini bekleyen veliler, "BİLSEM ön değerlendirme sonuçları ne zaman açıklanacak?" sorusuna yanıt arıyor. İşte Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) 2026 takvimine göre BİLSEM sonuç tarihi.

2 /7 BİLSEM BİREYSEL SINAVLAR NE ZAMAN? 30 Mart 2026 tarihinde bireysel değerlendirme uygulamalarına alınacak öğrencilerin giriş belgeleri e-Okul Yönetim Bilgi Sistemi üzerinden yayımlanacak. 06 Nisan-19 Haziran 2026 tarihleri aralığında bireysel değerlendirme uygulamaları yapılacak.



3 /7 Kayıt hakkı kazanan öğrenciler 3 Temmuz 2026 tarihinde ilan edilecek.

27 Temmuz-28 Ağustos 2026 tarihlerinde ise BİLSEM’de eğitim almaya hak kazanan öğrencilerin kayıt işlemleri gerçekleştirilecek.

