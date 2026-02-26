Yurdun bazı illerinde kar yağışı, don ve buzlanma etkisini sürdürüyor. Olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime bugün ara verilen iller arasında Malatya’da yer aldı. Peki Malatya’nın hangi ilçesinde okullar tatil oldu? İşte detaylar.
Türkiye'yi etkisine alan soğuk hava ve kar yağışı nedeniyle bazı il ve ilçelerde eğitim-öğretime ara verildi. Malatya’da kar tatili olan iller arasında yerini aldı.
Malatya'da okullar tatil mi, hangi ilçede okullar tatil edildi?
Malatya'nın Arapgir ilçesinde, olumsuz hava koşulları nedeniyle taşımalı eğitime bugün ara verildi. Arapgir Kaymakamlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, ilçede yoğun kar yağışı, kırsal mahallelerde ise tipi ve buzlanma etkili oluyor.
Kırsal mahallelerde devam eden yoğun tipi ve buzlanma nedeniyle öğrencilerin mağduriyet yaşamaması için yarın taşımalı eğitime ara verildi.
İşte olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime bugün ara verilen iller:
Erzurum
Gümüşhane
Bayburt
Tunceli
Bingöl
Erzincan
Kahramanmaraş