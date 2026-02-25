Yurtta hava durumu





Yurdun doğusu için kuvvetli kar, güneyi için fırtına uyarısında bulunuldu.





Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yarın öğle saatlerinden itibaren Hakkari çevreleri, Şırnak'ın doğusu ve Van'ın güney kesimlerinde beklenen yağışların kuvvetli, yer yer çok kuvvetli yağmur ve karla karışık yağmur, yüksek kesimlerinde kuvvetli ve yer yer yoğun kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor.





Cuma günü öğle saatlerine kadar etkisini sürdürmesi beklenen yağışlar nedeniyle sel, su baskını, ulaşımda aksamalar, kar yağışı olan yerlerde buzlanma ve don olayı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.





Bu akşam saatlerinden itibaren Malatya, Elazığ, Tunceli, Erzincan, Bingöl, Erzurum, Muş ve Bitlis çevreleri ile Adıyaman'ın kuzeyinin yükseklerinde kuvvetli ve yer yer yoğun kar bekleniyor. Kar yağışlarının yarın gece saatlerine kadar etkisini sürdüreceği tahmin ediliyor.





Bugün akşam saatlerinden itibaren Diyarbakır'ın ve Batman'ın kuzey kesimlerinde yağmur şeklinde başlayacak yağışların, yarın akşam saatlerinden itibaren Diyarbakır'ın ve Batman'ın kuzeyinin yüksek kesimleri ile Siirt çevrelerinde yer yer kuvvetli kar şeklinde olması bekleniyor.