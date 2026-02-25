İstanbul Valiliği, 25 Şubat akşamından itibaren etkili olması beklenen fırtına ve yer yer kar yağışı için vatandaşları uyardı. Kuzeyli rüzgarın 50 km/s hıza ulaşabileceği belirtilirken, bazı ilçelerde sabaha kadar karla karışık yağmur ve yüksek kesimlerde hafif kar görülebileceği bildirildi. Yetkililer ulaşım ve çatı güvenliği konusunda tedbir çağrısı yaptı.
İstanbul Valiliği, Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine dayanarak kent genelinde fırtına ve karla karışık yağış beklendiğini duyurdu. 25 Şubat 2026 akşam saatlerinden sonra İstanbul’da yağmurla başlayacak sistemin, gece boyunca özellikle kuzey ve batı ilçelerde karla karışık yağmur ve yüksek bölgelerde hafif kar yağışına dönüşmesi öngörülüyor.
Sıcaklıklar düşüyor
Açıklamaya göre, mevsim normalleri civarında seyreden hava sıcaklıkları gece saatlerinden itibaren 2 ila 4 derece azalacak. 25 Şubat gecesi en düşük sıcaklığın 1°C, 26 Şubat günü ise en yüksek sıcaklığın 8°C seviyesinde olması bekleniyor. Soğuk hava dalgasının etkisiyle özellikle yüksek kesimlerde buzlanma riskine dikkat çekiliyor.
Hangi ilçelerde kar ihtimali var?
Valiliğin paylaştığı bilgilere göre Çatalca, Silivri, Arnavutköy, Başakşehir, Beylikdüzü, Büyükçekmece, Esenyurt, Eyüp, Sultangazi, Çekmeköy, Sancaktepe, Ümraniye, Sarıyer, Beykoz ve Şile’de sabah saatlerine kadar karla karışık yağmur görülebilir. Yüksek rakımlı noktalarda ise hafif kar yağışı bekleniyor. Yağışlı sistemin 26 Şubat öğle saatlerinden sonra İstanbul’u terk etmesi tahmin ediliyor.
Fırtınaya karşı tedbir çağrısı
Rüzgarın kuzeyli yönlerden eseceği ve zaman zaman 30 ila 50 kilometre hızına ulaşabileceği bildirildi. İstanbul Valiliği, fırtına nedeniyle ulaşımda aksamalar, çatı uçmaları ve ağaç devrilmeleri gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması gerektiğini vurguladı. Yetkililer, özellikle gece saatlerinde dışarı çıkacakların hava koşullarını göz önünde bulundurmasını istedi.
Yurtta hava durumu
Yurdun doğusu için kuvvetli kar, güneyi için fırtına uyarısında bulunuldu.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yarın öğle saatlerinden itibaren Hakkari çevreleri, Şırnak'ın doğusu ve Van'ın güney kesimlerinde beklenen yağışların kuvvetli, yer yer çok kuvvetli yağmur ve karla karışık yağmur, yüksek kesimlerinde kuvvetli ve yer yer yoğun kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor.
Cuma günü öğle saatlerine kadar etkisini sürdürmesi beklenen yağışlar nedeniyle sel, su baskını, ulaşımda aksamalar, kar yağışı olan yerlerde buzlanma ve don olayı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.
Bu akşam saatlerinden itibaren Malatya, Elazığ, Tunceli, Erzincan, Bingöl, Erzurum, Muş ve Bitlis çevreleri ile Adıyaman'ın kuzeyinin yükseklerinde kuvvetli ve yer yer yoğun kar bekleniyor. Kar yağışlarının yarın gece saatlerine kadar etkisini sürdüreceği tahmin ediliyor.
Bugün akşam saatlerinden itibaren Diyarbakır'ın ve Batman'ın kuzey kesimlerinde yağmur şeklinde başlayacak yağışların, yarın akşam saatlerinden itibaren Diyarbakır'ın ve Batman'ın kuzeyinin yüksek kesimleri ile Siirt çevrelerinde yer yer kuvvetli kar şeklinde olması bekleniyor.
Güney Ege ve Doğu Akdeniz'de fırtına
Öte yandan Güney Ege'de rüzgarın yarın akşam saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeybatıdan 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.
Fırtınanın, aynı gün akşam saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor.
Doğu Akdeniz'in batısında yarın günün ilk saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeybatıdan 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esecek fırtınanın, aynı gün akşam saatlerinde etkisini azaltması, akşam saatlerinden sonra tekrar etkisini artırarak cuma akşam saatlerinden sonra etkisini kaybedeceği öngörülüyor.
Yarın Mersin'in kuzey ve batısı ile Adana'nın yüksek kesimlerinde beklenen rüzgarın kuzey yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.
Fırtına nedeniyle ulaşımda aksamalar, çatı uçması ve ağaç devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.