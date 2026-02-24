Yeni Şafak
Hatay TOKİ kura listesi: 500 bin konut Hatay kurasına katılacakların isimleri

16:2924/02/2026, Salı
Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi kapsamında hayata geçirilen 500 bin sosyal konut projesinde süreç Hatay için de yakından takip ediliyor. TOKİ tarafından Hatay kura takvimi henüz resmi olarak açıklanmazken, merkez ve ilçelerde toplam 13 bin 289 sosyal konut inşa edilmesi planlanıyor. Kura çekimine katılacak isimlerin açıklanıp açıklanmadığı ise vatandaşların en çok merak ettiği konular arasında yer alıyor. Peki kura çekilişine girecekler nasıl ve nereden öğrenilecek? İşte TOKİ Hatay kura çekiliş listesi sorgulama ekranı.

Hatay TOKİ kura tarihi, başvuru yapanlar tarafından yakından takip ediliyor. TOKİ’nin 500 bin sosyal konut kampanyası kapsamında Hatay’da inşa edilecek 13 bin 289 konut için kura çekim takvimi merak ediliyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile TOKİ’nin ilan ettiği güncel takvimde Hatay’da kura çekim tarihi henüz açıklanmadı. Peki TOKİ başvurusu yapanların kura çekimine katılacak kişiler ile başvurusu reddedilenlerin isimleri yapınlandı mı?

Hatay TOKİ kurası ne zaman çekilecek?

TOKİ’nin güncel duyurularına göre Hatay için kesinleşmiş kura tarihi ve saat bilgisi henüz resmî olarak açıklanmadı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 25-27 Şubat tarihleri arasında kura çekimi yapılacak illeri sosyal medya hesabından duyurdu. Bu hafta kurası çekilecek iller arasında Hatay yer almadı.


Hatay TOKİ kura çekilişine katılacakların isimleri belli oldu mu?

500 bin sosyal konut projesinde Hatay TOKİ kurasına katılacaklar ile başvurusu reddedilenlerin isimleri henüz yayımlanmadı. TOKİ Hatay kura listesi talep.toki.gov.tr/ internet sitesi üzerinden yayınlanacak.


TOKİ Hatay kurasına katılacaklar listesi için tıklayın

TOKİ Hatay kura çekiliş sonuçları nereden ve nasıl öğrenilecek?

TOKİ Hatay kura sonuçları, noter onayından sonra TOKİ resmi web sitesi ve e-Devlet üzerinden açıklanacak. Ayrıca kura çekilişi canlı olarak kurumun Youtube hesabı üzerinden izlenecek. Böylece aynı gün içinde asil olarak belirlenmiş hak sahipleri kura sonuçlarını öğrenebilecek.


TOKİ HATAY KURA ÇEKİMİ SONUÇLARI TOKİ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

Hatay TOKİ konutları nereye ve ne kadar yapılacak?

HATAY MERKEZ (ANTAKYA,DEFNE) 6800

ALTINÖZÜ 500

ARSUZ 200

BELEN 300

DÖRTYOL 270

ERZİN 50

HASSA 1500

İSKENDERUN 1354

KIRIKHAN 600

KUMLU 70

PAYAS 95

REYHANLI 750

SAMANDAĞ 500

YAYLADAĞI 300

Mart temettü takvimi 2026: Temettü verecek şirketler ve net ödeme tarihleri belli oldu