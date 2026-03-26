Dışişleri'nden Türk gemisine yönelik saldırıya ilişkin açıklama: Büyük endişeyle karşılıyoruz

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, Karadeniz’de Türk işletmeli bir petrol tankerine yönelik saldırının ardından dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Türkiye’nin Münhasır Ekonomik Bölgesi içinde gerçekleşen saldırının uluslararası hukuka aykırı olduğu vurgulanırken, olayın bölgedeki güvenlik risklerini artırdığına işaret edildi. 27 Türk mürettebatın sağlık durumunun iyi olduğu bildirilirken, teknik inceleme ve müdahale sürecinin sürdüğü aktarıldı. Ankara’nın, gerilimin tırmanmaması için diplomatik temaslarını sürdürdüğü ve gerekli tedbirleri alma hakkını saklı tuttuğu ifade edildi.
Saldırıya resmi tepki
Keçeli, ham petrol taşıyan “Altura” isimli, Sierra Leone bayraklı ve Türk işletmeli tankere Karadeniz’de saldırı düzenlenmesine ilişkin açıklamada bulundu.
Açıklamada, Karadeniz'deki saldırıların büyük endişeyle karşılandığı vurgulandı.
Mürettebatın durumu iyi
Keçeli, saldırıya ilişkin gerekli inceleme ve teknik müdahalelerin sürdüğünü belirterek, gemide bulunan 27 Türk mürettebatın sağlık durumunun iyi olduğunu aktardı.
“Uluslararası hukuka aykırı” vurgusu
Açıklamada, Türkiye’nin Münhasır Ekonomik Bölgesi içerisinde meydana gelen saldırının uluslararası hukuka aykırı olduğu ifade edildi. Bu tür eylemlerin bölgede can, mal, seyir ve çevre güvenliği açısından ciddi riskler oluşturduğuna dikkat çekildi.
Gerilimin yayılmaması için temaslar sürüyor
Türkiye’nin, Karadeniz’de çatışmanın genişlememesi ve tırmanmaması için ilgili taraflarla temaslarını sürdürdüğü belirtildi. Açıklamada ayrıca, Türkiye’nin bölgedeki ekonomik çıkarlarını korumak amacıyla uluslararası hukuk çerçevesinde gerekli tedbirleri alma hakkını saklı tuttuğu kaydedildi.