Ankara’da geniş bir bölgeyi etkileyen bu planlı elektrik kesintileri, Başkent EDAŞ’ın sürdürülebilir enerji akışı ve arıza risklerini en aza indirmek adına yürüttüğü kronik şebeke yenileme ile bakım çalışmalarından kaynaklanıyor. Altındağ, Çankaya, Keçiören, Sincan ve Yenimahalle gibi metropolün en yoğun nüfuslu ilçelerinde kapıyı çalan kesintilerin süresi, her mahallenin altyapı ihtiyacına ve yapılacak teknik müdahalenin derinliğine göre birkaç saatten tam güne kadar değişiklik gösteriyor. Günlük işleri yarıda kalan ve mağduriyet yaşamak istemeyen binlerce vatandaş ise"Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek?" sorusunun yanıtını arıyor. İşte Başkent EDAŞ Planlı Kesintiler haritası.