Başkent EDAŞ tarafından yürütülen planlı bakım, onarım ve altyapı çalışmaları kapsamında Ankara'nın Altındağ, Çankaya, Keçiören, Sincan, Yenimahalle başta olmak üzere birçok ilçesinde saatler sürecek elektrik kesintileri yaşanacak. Kesintilerden etkilenecek bölgelerde yaşayan vatandaşlar, elektriklerin ne zaman geleceğini ve kesintilerin hangi saatlerde sona ereceğini merak ediyor. Başkent EDAŞ'ın yayımladığı güncel kesinti programına göre çalışmaların tamamlanmasının ardından enerji kademeli olarak yeniden verilecek. İşte Başkent EDAŞ Ankara'da elektrik kesintisinden etkilenecek ilçe, mahalle ve sokaklar.
Ankara’da geniş bir bölgeyi etkileyen bu planlı elektrik kesintileri, Başkent EDAŞ’ın sürdürülebilir enerji akışı ve arıza risklerini en aza indirmek adına yürüttüğü kronik şebeke yenileme ile bakım çalışmalarından kaynaklanıyor. Altındağ, Çankaya, Keçiören, Sincan ve Yenimahalle gibi metropolün en yoğun nüfuslu ilçelerinde kapıyı çalan kesintilerin süresi, her mahallenin altyapı ihtiyacına ve yapılacak teknik müdahalenin derinliğine göre birkaç saatten tam güne kadar değişiklik gösteriyor. Günlük işleri yarıda kalan ve mağduriyet yaşamak istemeyen binlerce vatandaş ise"Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek?" sorusunun yanıtını arıyor. İşte Başkent EDAŞ Planlı Kesintiler haritası.
Altındağ’da elektrik kesintisi
09:00-17:00 saatleri arasında Doğantepe Mahallesi’nde 1286, 1287, 1288, 1298 ve 1236 sokaklarda planlı elektrik kesintisi uygulanacak. Kesintinin bakım ve şebeke yenileme çalışmaları nedeniyle yapılacağı bildirildi.
09:00-17:00 saatleri arasında Doğu, Gülpınar ve Yıldıztepe mahallelerinde birçok sokakta planlı kesinti uygulanacak. Doğu Sokak, 155/1, 185/1, 166, 184/1, 184/2, 156, 186, 172, 170, 197/2, 197/4, 164, 157, 188, 197/3, 169, 165 ve 171 sokaklar kesintiden etkilenecek.
09:00-17:00 saatleri arasında Zübeyde Hanım Mahallesi Sedef Sokak’ta planlı kesinti yapılacak.
10:00-14:00 saatleri arasında Çamlık, Hacettepe ve Ulubey mahallelerinde çok sayıda sokak ve cadde elektrik alamayacak. Çalışmaların bakım ve altyapı yenileme kapsamında gerçekleştirileceği belirtildi.
Ayaş’ta elektrik kesintisi
09:30-17:30 saatleri arasında Tekke Mahallesi Karakoyunlu Sokak, Sinanlı Cuma Mahallesi Ahlatlı Sokak ve Oltan Mahallesi Polatlı 1 Sokak’ta planlı kesinti uygulanacak.
09:30-11:30 saatleri arasında Şeyhmuhittin Mahallesi Karapınar Sokak’ta bakım çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi yapılacak.
Çamlıdere’de elektrik kesintisi
10:00-18:00 saatleri arasında Buğralar, Doğanlar, Pelitçik, Bayındır, Doğancı, Doymuş ve Yahşihan mahallelerinde enerji kesintisi uygulanacak.
14:00-18:00 saatleri arasında Yediören Mahallesi Merkez bölgesinde kesinti yapılacak.
13:30-15:00 saatleri arasında Atça Mahallesi’nde planlı kesinti uygulanacak.
09:30-17:30 saatleri arasında Eldelek Mahallesi’nde bakım çalışmaları nedeniyle enerji verilemeyecek.
Çankaya’da elektrik kesintisi
11:00-18:00 saatleri arasında Beytepe Mahallesi 1717 Sokak’ta elektrik kesintisi uygulanacak.
09:30-17:30 saatleri arasında Bayraktar, Murat ve Umut mahallelerinde Akhisar, Bayraklı, Maçka, Boyabat, Serhat, Tutumlu ve Yavuzevler sokaklarında kesinti yapılacak.
09:00-17:00 saatleri arasında Murat ve Umut mahallelerinde Billur, Finike, Gökçen, Folklor, Kadirli, Park, Sembol, Seyran, Sivrihisar ve Yavuzevler sokakları kesintiden etkilenecek.
Elmadağ’da elektrik kesintisi
14:00-18:00 saatleri arasında Yeşildere Fatih Mahallesi Avcılar Sokak’ta planlı kesinti uygulanacak.
09:00-17:00 saatleri arasında İsmetpaşa, Yenice, Yenidoğan ve Yenıpınar mahallelerinde çok sayıda sokakta enerji kesintisi yapılacak.
09:00-17:00 saatleri arasında Lalabel Mahallesi Kışla Sokak ile Hasanoğlan Bahçelievler Mahallesi Miraç Sokak’ta elektrik kesintisi uygulanacak.
Etimesgut’ta elektrik kesintisi
09:30-17:30 saatleri arasında Oğuzlar Mahallesi 1570 Sokak ve Ahi Mesud bölgesinde kesinti uygulanacak.
09:00-17:00 saatleri arasında Şehitali Mahallesi Şehitali ve Bilgisayarcılar 92 sokaklarında elektrik kesintisi yapılacak.
09:30-17:30 saatleri arasında Altay Mahallesi Osman Bey Sokak’ta planlı kesinti uygulanacak.
09:00-13:00 saatleri arasında Bağlıca Mahallesi Gümüşhan Sokak ve Gümüşhan Yapı Kooperatifi çevresinde enerji kesintisi yaşanacak.
09:30-17:30 saatleri arasında Eryaman ve Devlet mahallelerinde Şapka Devrimi, Özge, Caferağa ve Medeni Kanun sokaklarında kesinti yapılacak.
Evren’de elektrik kesintisi
09:05-17:00 ve 10:30-17:30 saatleri arasında Esentepe, Modern, Şerafettin Yılmaz, Yeni, Altınbaşak, Cebirli, Çatalpınar, Demirayak, İnebeyli, Solakuşağı ve Yusufuşağı mahallelerinde çok geniş kapsamlı elektrik kesintisi uygulanacak. Çok sayıda cadde, sokak ve yayla bölgesi kesintiden etkilenecek.
Gölbaşı’nda elektrik kesintisi
09:00-17:00 saatleri arasında Tulumtaş ve Ahiboz mahallelerinde enerji kesintisi yapılacak.
09:00-13:00 saatleri arasında Karşıyaka Mahallesi 584 Sokak’ta planlı kesinti uygulanacak.
Güdül’de elektrik kesintisi
09:30-17:30 saatleri arasında Güzel Mahallesi’nde planlı kesinti uygulanacak.
09:00-17:00 saatleri arasında Garipçe Mahallesi’nde enerji kesintisi yapılacak.
11:30-15:00 saatleri arasında Çağa Mahallesi Akşemseddin Sokak ile Salihler Mahallesi’nde elektrik kesintisi uygulanacak.
Haymana’da elektrik kesintisi
09:00-17:00 saatleri arasında Evliyafakı, Kavak, Soğulca, Yaprakbayırı ve Kerpiç mahallelerinde planlı kesinti yapılacak.
09:30-17:30 saatleri arasında Bumsuz Mahallesi Gülpınar Sokak’ta enerji kesintisi uygulanacak.
09:00-17:00 saatleri arasında Alahacılı, Boğazkaya, Büyükkonak, Esen, Evliyafakı, Kavak, Soğulca, Yaprakbayırı ve Kerpiç mahallelerinde bakım çalışmaları nedeniyle kesinti yapılacak.
Kahramankazan’da elektrik kesintisi
09:00-13:00 saatleri arasında Tekke Mahallesi’nde planlı kesinti uygulanacak.
09:00-13:00 saatleri arasında Fatih, Kanuni Sultan Süleyman, Kayı, Örencik, Akçaören, Aşağıkaraören, Ciğir ve Saraç mahallelerinde çok sayıda sokak ve bölgede elektrik kesintisi yaşanacak.
Kalecik’te elektrik kesintisi
09:45-17:45 saatleri arasında Eskiköy ve Yılanlı mahallelerinde planlı kesinti uygulanacak.
Keçiören’de elektrik kesintisi
09:00-16:00 saatleri arasında Adnan Menderes, Köşk ve Aktepe mahallelerinde çok sayıda sokakta bakım çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacak.
09:30-11:30 saatleri arasında Basınevleri ve Karargahtepe mahallelerinde çeşitli sokaklarda enerji kesintisi yapılacak.
09:00-17:00 saatleri arasında Basınevleri ve Karargahtepe mahallelerinde Dergi, Gülhane, Yayın, Basın, Dizgi ve Halkalı sokaklarında kesinti uygulanacak.
Kızılcahamam’da elektrik kesintisi
09:30-13:00 saatleri arasında Çeltikçi Mahallesi’nde birçok sokakta planlı kesinti yapılacak.
09:30-11:30 saatleri arasında Akçay Mahallesi Gençlik Sokak’ta enerji kesintisi uygulanacak.
09:00-17:00 saatleri arasında Akçay, İsmetpaşa, Gazi Mustafa Kemalpaşa, Ciğirler ve Çukurören mahallelerinde geniş kapsamlı kesinti uygulanacak.
Mamak’ta elektrik kesintisi
09:00-16:00 saatleri arasında General Zeki Doğan Mahallesi 496, Dereboyu ve 489 sokaklarında elektrik kesintisi yapılacak.
09:45-17:40 saatleri arasında Mutlu Mahallesi 717 Sokak’ta planlı kesinti uygulanacak.
Nallıhan’da elektrik kesintisi
10:00-18:00 saatleri arasında Ozan Mahallesi’nde enerji kesintisi yapılacak.
09:00-17:00 saatleri arasında Hacıbey Mahallesi Ankara-İstanbul Devlet Yolu çevresinde kesinti uygulanacak.
14:30-17:30 saatleri arasında Gökçeöz Mahallesi Aşağı ve Karapınar bölgelerinde enerji kesintisi yaşanacak.
09:00-17:00 saatleri arasında Çayırhan Mahallesi 126 Sokak’ta planlı kesinti uygulanacak.
Polatlı’da elektrik kesintisi
09:00-17:00 saatleri arasında Şehitlik, Avdanlı, Hacımuslu, Ilıca, İnler, Karabenli, Ördekgölü, Sabanca ve Toydemir mahallelerinde planlı elektrik kesintisi uygulanacak.
Pursaklar’da elektrik kesintisi
10:00-18:00 saatleri arasında Tevfik İleri Mahallesi Çözüm Sokak’ta enerji kesintisi yapılacak.
Sincan’da elektrik kesintisi
09:30-17:30 saatleri arasında Ertuğrulgazi Mahallesi’nde çeşitli sokaklarda planlı kesinti uygulanacak.
09:30-17:30 saatleri arasında İstasyon ve Akşemsettin mahallelerinde Edip, Erk, Fakülte, Feridun, Erda, Feyza, Gökhan, Doruk ve Figen sokaklarında kesinti yapılacak.
09:30-17:30 saatleri arasında Gazi, Maliköy ve Bacı mahallelerinde çok sayıda sokakta bakım çalışmaları nedeniyle enerji kesintisi yaşanacak.
Yenimahalle’de elektrik kesintisi
10:00-17:00 saatleri arasında Uğur Mumcu ve Ostim mahallelerinde çeşitli sokaklarda elektrik kesintisi uygulanacak.
14:00-17:00 saatleri arasında Turgut Özal Mahallesi 2118, 2263, 2113 ve 1953 sokaklarında planlı kesinti yapılacak.
09:00-17:00 saatleri arasında Işınlar Mahallesi Tufan Sokak’ta enerji kesintisi uygulanacak.
Bala’da elektrik kesintisi
09:30-17:30 saatleri arasında Afşar, Belçarşak, Derekışla, Gülbağı, Hanburun, Sofular, Yaylalıözü ve Yeniyapançarşak mahallelerinde planlı kesinti uygulanacak.
10:00-14:00 saatleri arasında Eğribasan, Suyugüzel ve Yeniyapanşeyhli mahallelerinde enerji kesintisi yapılacak.
Çubuk’ta elektrik kesintisi
11:00-18:00 saatleri arasında Yıldırım Beyazıt Mahallesi’nde Ankara, Konur, Şehit Mustafa Aslan ve Gümüş sokaklarında kesinti uygulanacak.
10:15-17:15 saatleri arasında Kargın, Yıldırım Beyazıt ve Güldarpı mahallelerinde çok sayıda sokakta planlı elektrik kesintisi yapılacak.
Akyurt’ta elektrik kesintisi
10:15-17:15 saatleri arasında Yıldırım, Samut, Çınar ve Kızık mahallelerinde planlı kesinti uygulanacak.
Beypazarı’nda elektrik kesintisi
09:30-17:30 saatleri arasında Dibekören Mahallesi’nde enerji kesintisi uygulanacak.