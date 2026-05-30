TOKİ İstanbul konut teslim tarihi 2026! TOKİ İstanbul 100 bin konut ne zaman teslim edilecek?

09:5430/05/2026, Cumartesi
Türkiye genelinde binlerce vatandaşın yakından takip ettiği 500 bin sosyal konut projesinde gözler teslim takvimine çevrildi. İstanbul’da yapımı süren 1+1 ve 2+1 sosyal konutlarda çalışmalar devam ederken, hak sahipleri anahtar teslimlerinin ne zaman başlayacağını araştırıyor. Şantiyelerdeki son durum ve teslim tarihine ilişkin gelişmeler merakla takip ediliyor.

Ev sahibi olma hayali kuran binlerce vatandaş için TOKİ projelerinde kritik süreç devam ediyor. İstanbul’da inşa edilen sosyal konutlarda ilerleme kaydedilirken, hak sahipleri 2026 yılında başlayacağı belirtilen teslim sürecine ilişkin ayrıntıları öğrenmek istiyor.

TOKİ İSTANBUL EVLERİ NE ZAMAN TESLİM EDİLECEK?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, kura sonuçlarına göre hak sahibi olan kişilerin evlerini teslim alacakları tarihi duyurdu.

Bakan Kurum, "İnşallah 25 Nisan'da, Sayın Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle İstanbul'da kuraları çekeceğiz, yuvalarımızın sahiplerini belirleyeceğiz. Temelleri atar atmaz da en geç 2 yıl içinde konutlarımızı teslim etmeye başlayacağız." dedi. Buna göre; TOKİ İstanbul evlerinin 2027 yılının sonları ve 2028 yılının başlarında teslim edilmesi bekleniyor.

