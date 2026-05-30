Elektrikli otomobile olan güçlü talep Türkiye’yi Avrupa’nın en büyük pazarlarından biri haline getirdi. Toplam otomobil pazarı daralırken elektrikli otomobil satışlarının 54 bin adedi aştığı Türkiye, yılın ilk dört ayında İtalya ve İspanya gibi devleri geride bırakarak Avrupa’nın en büyük 4’üncü elektrikli otomobil pazarı oldu. Üstelik bu tablo, Avrupa’daki gibi doğrudan tüketici teşvikleri olmadan ve Avrupalı üreticilerin emisyon cezaları nedeniyle öncelikli adetleri büyük ölçüde Avrupa Birliği pazarlarına ayırdığı bir dönemde ortaya çıktı.