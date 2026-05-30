Türkiye'de bu yılın ocak-nisan döneminde elektrikli ve hibrit otomobil satışları 149 bin 333'e ulaşırken, bu araçların otomobil pazardaki payı yüzde 51,4 oldu. İşte en çok tercih edilen araçlar.
Elektrikli otomobile olan güçlü talep Türkiye’yi Avrupa’nın en büyük pazarlarından biri haline getirdi. Toplam otomobil pazarı daralırken elektrikli otomobil satışlarının 54 bin adedi aştığı Türkiye, yılın ilk dört ayında İtalya ve İspanya gibi devleri geride bırakarak Avrupa’nın en büyük 4’üncü elektrikli otomobil pazarı oldu. Üstelik bu tablo, Avrupa’daki gibi doğrudan tüketici teşvikleri olmadan ve Avrupalı üreticilerin emisyon cezaları nedeniyle öncelikli adetleri büyük ölçüde Avrupa Birliği pazarlarına ayırdığı bir dönemde ortaya çıktı.
Avrupa Otomobil Üreticileri Birliği (ACEA) ile Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği’nden (ODMD) derlediği güncel verilere göre, teşviklerin yenilenmesinin de katkısıyla Ocak-Nisan 2026 döneminde Avrupa’da elektrikli otomobil pazarı yüzde 29 büyüyerek 978 bin 845 adede ulaştı. Aynı dönemde Türkiye elektrikli otomobil pazarı yüzde 28.2 büyüyerek 54 bin 463 adet olarak gerçekleşti.
Türkiye bu satış adediyle İtalya, İspanya, Belçika gibi ülkeleri sollayarak Avrupa’nın 4’üncü büyük elektrikli otomobil pazarı oldu. Türkiye’nin önünde 223 bin 980 adetle zirvedeki Almanya, 176 bin 698 adetle Birleşik Krallık ve 148 bin 299 adetle Fransa yer aldı. Türkiye’deki elektrikli otomobil satışlarının yüzde 25’e yakını Togg’dan geldi.
Tüm motor türleri dikkate alındığında Ocak-Nisan 2026 döneminde Avrupa toplam binek otomobil pazarı yüzde 4.8 artarak 4.6 milyon adetlere ulaştı. Aynı dönemde Türkiye otomobil pazarı yüzde 5.9 oranında daralarak 290 bin 870 oldu. İlk 4 ayın sonunda pazarı daralsa bile Türkiye, Avrupa’nın en büyük otomobil pazarları arasında yer almayı sürdürdü. Ocak-Nisan 2026’da Almanya 948 bin adetle Avrupa’nın en büyük otomobil pazarı olurken, Birleşik Krallık 764 bin adetle ikinci, İtalya 639 bin adetle üçüncü, Fransa 539 bin adetle dördüncü ve İspanya 407 bin adetle beşinci sırada yer aldı.
Bu tablo Türkiye açısından iki kritik noktaya işaret ediyor. İlki, Avrupa’daki birçok ülkenin aksine doğrudan tüketici teşviki olmadan elektrikli otomobil talebinin güçlü kalması. İkincisi ise Avrupalı üreticilerin emisyon hedefleri nedeniyle elektrikli otomobil adetlerini öncelikle kendi ana pazarlarına yönlendirdiği bir dönemde Türkiye’nin buna rağmen Avrupa’nın en büyük 4’üncü pazarı haline gelmesi.
Başka bir ifadeyle Türkiye bugün yalnızca güçlü talep tarafında değil, sınırlı araç tahsisine rağmen ulaştığı satış hacmiyle de dikkat çekiyor. Özellikle yeni model akışının hızlanması ve daha fazla adet ayrılması halinde Türkiye’nin Avrupa sıralamasında daha üst basamaklara çıkması sürpriz olmayacak.