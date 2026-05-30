En düşük emekli 20 bin TL olana 2'li zam formülü! İşte 5 aylık enflasyon farklı emekli ve memur maaş tablosu

Milyonlarca emekli ve memurun temmuz ayında alacağı maaş zammı için geri sayım sürerken, gözler açıklanacak yeni enflasyon verilerine çevrildi. Türkiye İstatistik Kurumu’nun bayram sonrası duyuracağı beşinci veriyle birlikte SSK, Bağ-Kur ve memur maaşlarına yapılacak artış büyük ölçüde netleşecek. Özellikle en düşük emekli maaşı ile polis, öğretmen, doktor ve hemşire maaşlarında oluşacak yeni rakamlar merak ediliyor.
Temmuz ayında uygulanacak maaş artışı için kritik süreç devam ediyor. Emekli ve memur zammını belirleyecek enflasyon verilerinin yaklaşmasıyla birlikte maaş hesaplamaları yeniden gündeme geldi. Kamu çalışanları ve emekliler, oluşacak yeni maaş tablosuna ilişkin ayrıntıları araştırıyor.
TEMMUZ ZAMMINDA YENİ TABLO ORTAYA ÇIKTI: EMEKLİ VE MEMUR MAAŞLARINDA DİKKAT ÇEKEN HESAP
Milyonlarca emekli ve memurun gözü temmuz ayında yapılacak maaş artışına çevrildi. Zam oranını belirleyecek kritik verilerden biri olan mayıs ayı enflasyonu için geri sayım sürerken, ortaya çıkan yeni hesaplamalar maaşlarda dikkat çeken artışlara işaret etti. Özellikle SSK ve Bağ-Kur emeklileri için yüzde 18’i aşan zam senaryosu öne çıkarken, memur maaşlarında da yeni zirveler gündeme geldi.
KRİTİK VERİ 5 HAZİRAN’DA AÇIKLANACAK
Türkiye İstatistik Kurumu’nun mayıs ayına ilişkin Tüketici Fiyat Endeksi verilerini Kurban Bayramı takvimi nedeniyle 5 Haziran Cuma günü saat 10.00’da açıklaması bekleniyor. Açıklanacak veriyle birlikte 5 aylık enflasyon farkı netleşecek ve temmuz zammına ilişkin tablo daha da belirginleşecek. Ocak, şubat, mart ve nisan aylarını kapsayan 4 aylık dönemde enflasyon toplamda yüzde 14,64 seviyesine ulaştı. Böylece SSK ve Bağ-Kur emeklileri şimdiden yüzde 14,64’lük artışı garantilemiş oldu.
EMEKLİ MAAŞLARINDA YÜZDE 18’İ AŞAN ZAM BEKLENTİSİ
Merkez Bankası’nın Piyasa Katılımcıları Anketi’nde mayıs ayı enflasyonu için yüzde 1,89, haziran ayı için ise yüzde 1,52 tahmini öne çıktı. Bu beklentilerin gerçekleşmesi halinde 6 aylık enflasyonun yüzde 18,58 seviyesine ulaşacağı hesaplanıyor. Bu senaryoya göre SSK ve Bağ-Kur emeklileri temmuz ayında yüzde 18,58 oranında zam alabilecek.
Buna göre maaşlarda oluşacak yeni tablo şöyle:
20 bin TL emekli maaşı → 23 bin 716 TL
25 bin TL emekli maaşı → 29 bin 645 TL
30 bin TL emekli maaşı → 35 bin 574 TL
EN DÜŞÜK EMEKLİ AYLIĞINDA YENİ SEVİYE GÜNDEMDE
Zam beklentilerinin gerçekleşmesi halinde halen 20 bin TL seviyesinde bulunan en düşük emekli aylığının yaklaşık 23 bin 700 TL bandına yükselmesi bekleniyor. Kök aylığı düşük olan emekliler için ayrıca taban aylık düzenlemesi gündeme gelecek. Nihai kararın, haziran enflasyonunun açıklanmasının ardından verileceği belirtiliyor.
MEMUR MAAŞLARI 70 BİN TL SINIRINI AŞIYOR
4 aylık verilere göre memur ve memur emeklileri için oluşan enflasyon farkı yüzde 3,28 olarak hesaplandı. Temmuz ayındaki yüzde 7’lik toplu sözleşme zammıyla birlikte toplam artış oranı şimdiden yüzde 10,51 seviyesine ulaştı. Merkez Bankası beklentilerine göre ise toplam memur zammının yüzde 14,31 seviyesine çıkabileceği değerlendiriliyor.
Bu tahmine göre:
En düşük memur maaşı → 70 bin 744 TL
En düşük memur emeklisi aylığı → 31 bin 746 TL
POLİS, ÖĞRETMEN VE DOKTOR MAAŞLARINDA YENİ HESAP
Temmuz zammı için konuşulan yüzde 14,31’lik memur artışı dikkate alındığında birçok meslek grubunda maaşların önemli ölçüde yükseleceği hesaplanıyor.
Öne çıkan tahmini maaşlar şöyle:
Polis maaşlarının 80 bin TL bandına yaklaşması
Öğretmen maaşlarının 60 bin TL seviyesini aşması
Uzman doktor maaşlarının ise 120 bin TL sınırına yaklaşması bekleniyor
Kesin rakamlar mayıs ve haziran ayı enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından netleşecek.
MERKEZ BANKASI’NIN ENFLASYON RAPORU DA DİKKAT ÇEKTİ
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın yayımladığı son enflasyon raporunda 2026 yıl sonu TÜFE tahmini yüzde 26’ya yükseltildi. Raporda mayıs ayında yüzde 1,82, haziran ayında ise yüzde 1,52 seviyesinde enflasyon gerçekleşmesi halinde temmuz zam oranlarının yüzde 18,5 civarında şekillenebileceği değerlendirildi. Bu tablo, milyonlarca emekli ve memur için temmuz ayında çift haneli maaş artışının büyük ölçüde kesinleştiğine işaret ediyor.