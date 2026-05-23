MEB LGS sınav giriş yerleri son durum: LGS sınav giriş belgeleri açıklandı mı, sınav ne zaman?

2026 LGS NE ZAMAN?

Milli Takımımızın Dünya Kupası maç takvimine göre, 14 Haziran yani LGS'nin yapılacağı günün sabahında saat 07.00’de maç olması nedeni ile LGS tarihi bir gün öne yani 13 Haziran Cumartesi gününe çekildi.

LGS GİRİŞ YERLERİ NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

LGS sınav giriş belgeleri 3 Haziran 2026 tarihinde erişime açılacak. LGS sonuçları 10 Temmuz 2026 tarihinde açıklanacak.