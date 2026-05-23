Özgür Özel'den Kılıçdaroğlu'nun açıklamaları sonrası ilk açıklama

CHP Manisa Milletvekili ve Grup Başkanı Özgür Özel, kameralar karşısında geçerek açıklamalarda bulundu. Kılıçdaroğlu ile gerçekleştirilen görüşmede bir uzlaşı çıkmadığının altını çizen Özel, grup toplantılarında kürsüyü Kemal Kılıçdaroğlu'na teslim etmeyeceğini söyledi.

Özgür Özel'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Değerli arkadaşlar bundan 3 yıl önce yine kapalı grup toplantısında seçilmiştim. 5 ay sonra kongrede Genel Başkan seçilmiştim. Mutlak Butlan kararı çıktı. Çeşitli birimlere yollandı.

İlk kapalı grup toplantısında seçim yapılır kuralı var. Arkadaşlarımızın önerisi ile yeniden Grup Başkan seçimi önerildi. Seçim yapıldı. Kullanılan oylardan biri dışında diğerşeri banaydı.

110 arkadaşımın desteği ile Grup Başkanı seçildim. Hayırlı uğurlu olsun. Grup toplantısı 3 gün önce planlandı.

Kılıçdaroğlu'nun grup kürsüsünü ona teklif edeceğimi düşünmüyordur. Kemal Bey'in grup toplantısına katılacağını düşünmüyoruzm. Grup Başkanı olarak kurultay yapılanan kadar grup toplantılarını ben yapacağım.

Uzlaştılar diye haberleri okudum. Böyle bir uzlaşma yok. Kararı kabul etmediğimiz için uzlaşma yok. Herkesin istediği beklediği mesele bir şey; Kurultayın 40 günlük içerisinde toplanması, partinin bu durumdan çıkıp yürümesi.

Zaman geçirmeden kurultayın hemen yapılması gerekiyor. Kemal Bey ile görüştüğümde arkadaşların görüşlerini alacağız ona göre plan yaparız diye konuştuk. Partiyi sağ sağlım ayrışmadan kurultaya götürürüz ve artık bu kabus biter. Herkesin umutlarını besleyen iktidar yürüyüşümüz başlar.

Dünkü telefon görüşmemizde en uygun zaman da kurultay yapalım demişti. En doğru karar hep birlikte verilir. Hiç şüphe yok ki en uygun zaman en kısa zamandır. Ara dönemden partimizi hızlıca çıkarmalıyız.

Siyasette çeşitli gelişmeler olur ona göre pozisyonlar alınır. Teknik arkadaşların görüşmeleri yapma zamanı şimdi. 40 gün sonraki kurultay kararını gazete ilanını okumam lazım.

Sokağın sesini duyuyorsunuz. 40 gün sonra kurultay kararının atılması gerekiyor.



