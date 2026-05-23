3 milyon TL kredi desteği sağlanacak! Bir ile daha kentsel dönüşüm müjdesi: 180 ay vadeli ve yüzde 0,69 faiz oranı...

Kentsel dönüşüm sürecini hızlandırmak amacıyla devreye alınan kredi destek modeli diğer şehirlere de yayılıyor. İstanbul’da başlatılan düşük faizli finansman uygulamasının Bursa’da da uygulanması için çalışmaların sürdüğü belirtildi.
Kentsel dönüşüm projelerinde finansman desteğine yönelik yeni adımlar gündeme gelmeye devam ediyor. İstanbul’da uygulamaya alınan uygun faizli kredi modelinin ardından benzer bir sistemin Bursa’da da hayata geçirilmesi için girişimler başladı. Konuyla ilgili açıklama, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanvekili Şahin Biba’dan geldi.
Bursa Büyükşehir Belediye meclisinde kentsel dönüşüm ve deprem tartışıldı. Başkanvekili Şahin Biba, mecliste yapılan görüşmede Bursalılara müjdeli bir haber verdi. İstanbul'da uygulanan bir yıl geri ödemesiz 0,69 faizli 180 ay vadeli 3 milyon lira kentsel dönüşüm kredisinden Bursalıların da yararlanması için talimat verildiğini söyledi.
'BİR AY İÇİNDE MÜJDE VERECEĞİZ'
Başkanvekili Şahin Biba ise şunları söyledi:
"Ben iki sefer bakanla görüşme imkanı buldum. Bu hususları dile getirdim. Hızlı şekilde talimat verildi. Bursa’da hangi modeli uygulayabiliriz diye konuştuk. 2 ayda çalışacaklarını söylediler. 1 ay üzerinden geçti. 1 ay içerisinde ben inanıyorum ki müjdesini vermek istiyoruz. İnşallah müjdesini vereceğiz. Çalışma yapılması talimatı verildi. 2 paketi de söyledik. 2’sini de istiyoruz diye. Muhtemelen yarısı bizden paketinin olma ihtimali çok düşük. Şu anda deprem bölgesinden kaynaklı sübvansiyon konusu var. Çok yanaşılmayacak. Ama yürürlükte olan 2.kampanya var. Talimat verildi. 2 ay içerisinde sonuçlandıralım denildi. Bir ay sonra bir müjde olur. Ciddi nefes aldıracak diye düşünüyorum"
3 MİLYON LİRAYA KADAR DESTEK PAKETİ
Bakan Murat Kurum Nisan ayında açıkladığı kredi destek paketiyle İstanbul’da kentsel dönüşümün daha da hızlanacağını şu sözlerle açıklamıştı: "Bugünden sonra, acil dönüşmesi gereken konutlardan başlayarak, vatandaşımıza; tam 3 milyon liraya kadar dev bir destek paketi hazırlıyoruz. Tam 1 yıl boyunca ödeme yapmayacaksınız. Tam 180 ay vade, yani 15 yıla varan bir ödeme planı sunuyoruz. Aylık 0.69 faizle yani yıllık maliyeti yüzde 10’un bile altında kalan tarihi bir kolaylıkla milletimizin yanında olacağız. Şu dakika itibarıyla harekete geçiyoruz. Bugün hemen başvuruları almaya başlayacağız"
Eğer bu paket Bursa’ya da uygulanırsa, şehirde kentsel dönüşüm projelerinin hızlanması bekleniyor.