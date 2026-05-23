Altın fiyatlarında hafta sonu sürprizi! 23 Mayıs Cumartesi gram ve çeyrek altın kaç lira oldu?

Altın piyasasında yaşanan dalgalı seyir yatırımcıların gündemindeki yerini koruyor. 23 Mayıs Cumartesi günü yeni fiyatlarla başlayan piyasalarda gram altın, çeyrek altın ve ons altın fiyatları yakından takip ediliyor. Özellikle küresel gelişmelerin etkisiyle ons altındaki hareketlilik dikkat çekiyor.
Yatırımcılar altın fiyatlarındaki oynaklığı yakından izlemeye devam ediyor. Haftanın son işlem gününe girilirken gram altın ve çeyrek altın fiyatlarında son durum netleşirken, ons altının 4509 dolar seviyelerinde işlem görmesi piyasada belirleyici oldu.
23 Mayıs 2026 Cumartesi günü gram altın, çeyrek altın ve cumhuriyet altını ne kadar, kaç TL oldu? İşte iç piyasadaki son durum ve güncel fiyat listesi...
Gram altın satış fiyatı
Gram altın satış fiyatı: 6.630,83 TL
Çeyrek altın satış fiyatı:
Çeyrek altın satış fiyatı: 10.887,00 TL
Yarım altın satış fiyatı
Yarım altın satış fiyatı: 21.768,00 TL
Tam altın satış fiyatı
Tam altın satış fiyatı: 43.283,16 TL
Cumhuriyet altını satış fiyatı
Cumhuriyet altını satış fiyatı: 43.396,00 TL
Gremse altın satış fiyatı
Gremse altın satış fiyatı: 108.539,82 TL