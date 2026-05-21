Transfer dönemi 2026-2027 takvimi açıklandı: Yaz transfer sezonu ne zaman başlayacak? İşte tarihler

Transfer dönemi 2026-2027 takvimi resmen açıklandı. Türkiye Futbol Federasyonu’nun (TFF) duyurduğu yeni tarihler sonrası gözler Süper Lig devlerinin yapacağı transfer hamlelerine çevrildi. Yaz transfer sezonunun başlayacağı ve biteceği tarih netleşirken, ara transfer dönemi için de resmi takvim belli oldu. Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor başta olmak üzere kulüplerin kadro planlamasını şekillendirecek süreçte, taraftarların en çok merak ettiği “Transfer sezonu ne zaman başlıyor, ne zaman bitiyor?” sorusu yanıt buldu.

1 /5 Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), 2026-2027 sezonuna ilişkin transfer ve tescil dönemi tarihlerini duyurdu. Yaz transfer dönemi 22 Haziran 2026’da başlayacak, ara transfer dönemi ise 1 Ocak 2027’de açılacak.

2 /5 TFF’den transfer dönemi açıklaması

Transfer dönemi takvimi, Türkiye Futbol Federasyonu’nun (TFF) yaptığı son dakika açıklamasıyla netleşti. TFF Yönetim Kurulu’nun 14 Mayıs 2026 tarihli toplantısında alınan karar doğrultusunda, 2026-2027 futbol sezonunun transfer ve tescil dönemleri belirlendi.

Buna göre Süper Lig başta olmak üzere profesyonel futbol kulüpleri, yaz transfer döneminde kadrolarına yeni oyuncular katabilecek.

3 /5 Yaz transfer dönemi 22 Haziran’da başlayacak

TFF’nin açıklamasına göre 1. Transfer ve Tescil Dönemi, 22 Haziran 2026 tarihinde başlayacak. Yaz transfer sezonu, 4 Eylül 2026 tarihinde sona erecek.

Transfer dönemine ilişkin açıklanan tarihler şöyle:

Transfer ve Tescil Dönemi: 22 Haziran 2026 - 4 Eylül 2026 Transfer ve Tescil Dönemi: 1 Ocak 2027 - 5 Şubat 2027

Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş, Trabzonspor ve diğer Süper Lig ekipleri, bu süreçte yerli ve yabancı futbolcularla transfer görüşmeleri gerçekleştirebilecek.

4 /5 Ara transfer dönemi ocakta açılacak

TFF’nin duyurusuna göre futbolda ara transfer olarak bilinen 2. Transfer ve Tescil Dönemi ise 1 Ocak 2027 tarihinde başlayacak. Kulüpler, devre arası transfer döneminde 5 Şubat 2027 tarihine kadar kadrolarında değişiklik yapabilecek.

TFF’den yapılan açıklamada, transfer ve tescil dönemlerinin Yönetim Kurulu kararıyla belirlendiği ifade edildi.