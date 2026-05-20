Yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde hem ibadetlerini planlamak hem de resmi tatil programını netleştirmek isteyen vatandaşlar için arefe gününün ne zaman olduğu ve mesai saatleri büyük önem taşıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayınladığı 2026 dini günler takvimine göre, bu yıl Kurban Bayramı'nın müjdeleyicisi olan arefe günü 26 Mayıs 2026 Salı gününe denk geliyor. Peki 9 günlü tatil ne zaman başlıyor? Arefe günü yarım gün mü? İşte detaylar.

1 /5 Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleşen Kabine toplantısı sonrası tatilin 9 gün olacağını duyurdu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Kamu çalışanlarımızın 26 Mayıs Salı günü öğleden sonra başlayacak olan resmi tatillerine 1,5 gün daha eklenmesini kararlaştırdık. Böylece pazartesi tam gün ve salı öğleye kadar olmak üzere bayram öncesi 1,5 günü idari izin kapsamına alarak toplamda 9 günlük bir tatil imkanı vermiş oluyoruz” dedi.

2 /5 Arefe günü yarım gün mü? Arefe günü normal şartlarda saat 13.00'ten sonra resmi tatil sayılıyor. Fakat bu Kurban Bayramı'nda bayram tatili 9 güne uzatıldığı için arefe günü öğrencilere ve kamu çalışanlarına tatil oluyor.

3 /5 9 günlü tatil ne zaman başlıyor? Tatilin 9 güne çıkması ve hükümetin pazartesi ve salı günlerini 1,5 gün idari izin yapmasının ardından tatil planı şu şekilde işleyecek: 23-24 Mayıs (Cumartesi-Pazar): Hafta sonu tatili. 25 Mayıs Pazartesi: İdari izin. 26 Mayıs Salı (Arife): İdari izinle yarım gün tam güne tamamlanacak.

4 /5 27-30 Mayıs (Çarşamba-Cumartesi): Kurban Bayramı günleri. 31 Mayıs Pazar: Tatilin son günü.








