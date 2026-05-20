Diyanet İşleri Başkanlığı, taşra teşkilatındaki personel ihtiyacını karşılamak amacıyla bünyesine 1128 sözleşmeli personel alımı yapacağını duyurdu. Dini Yüksek İhtisas Eğitim Merkezi Müdürlükleri, Kur’an Eğitim Merkezi Müdürlükler, Kur’an Kursları ve Kur’an Kursu yurt ve pansiyonlarında istihdam edilmek üzere gerçekleştirilecek bu geniş kapsamlı alımda, adaylar KPSS puan üstünlüğü ve belirlenen özel başvuru şartları doğrultusunda değerlendirilecek. Ön lisans mezunları için KPSSP93; ortaöğretim mezunları için KPSSP94 puan türünden en az 50 puan almış olmak gerekiyor. Peki Diyanet İşleri Başkanlığı personel alımı ne zaman, başvuru şartları neler, DİB sözleşmeli personel alımı hangi kadro ve branşta olacak? İşte detaylar.
Diyanet İşleri Başkanlığı 1128 sözleşmeli personel alımı başvurusu ne zaman?
Diyanet İşleri Başkanlığı personel alımı için başvurular, 22 Mayıs 2026 tarihinde başlayacak ve 5 Haziran 2026 saat 16.30'a kadar "sinav.diyanet.gov.tr" adresi üzerinden alınacak. Adaylar yalnızca tek bir unvan için başvuru yapabilecek.
Diyanet İşleri Başkanlığı sözleşmeli personel alımı hangi kadrolarda var?
Diyanet İşleri Başkanlığı, taşra teşkilatında görevlendirilmek üzere toplam 1128 sözleşmeli personel alımı yapacağını duyurdu. Alımlar; koruma ve güvenlik görevlisi, aşçı ve temizlik personeli kadrolarında gerçekleştirilecek.
Diyanet İşleri Başkanlığı sözleşmeli personel alımı kadro dağılımı
DİB personel alımı başvurusu özel şartları neler?
a) Yükseköğretim kurumlarının ön lisans düzeyinde eğitim veren bölümleri ile bu bölümlere denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilmiş bölümlerden mezun olmak,
b) Son başvuru tarihi itibarıyla geçerlilik süresi dolmamış silahlı/silahsız özel güvenlik görevlisi kimlik kartına sahip olmak, (Adaylar istenilen belgenin geçerlilik tarihi ve seri numarasını başvuru ekranında yer alan ilgili bölüme doğru bir şekilde gireceklerdir. Geçerli silahlı/silahsız özel güvenlik görevlisi kimlik kartına sahip olmadığı sonradan anlaşılan adayların başvuruları iptal edilecektir.)
c) 10/06/2004 tarihli ve 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun 10 uncu maddesinde yer alan şartları taşımak.
d) Gece ve gündüz, iç ve dış mekanda 24 saat esasına göre vardiyalı sistemde çalışmaya engel durumu olmamak.
Diyanet İşleri Başkanlığı personel alımı başvuru şartları neler?
A) Genel Şartlar
1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinin (A) bendinde belirtilen genel şartları taşımak,
2. 2024 yılı KPSS (B) grubundan ön lisans mezunları için KPSSP93; ortaöğretim mezunları (Lise veya dengi okul) için KPSSP94 puan türünden en az 50 puan almış olmak,
3. Son başvuru tarihi itibarıyla18 yaşını doldurmuş olmak,
4. Son başvuru tarihi itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak,
5. Görevini devamlı yapmaya engel sağlık sorunu bulunmamak,
Adaylar ilan edilen ünvanlardan sadece biri için başvuru yapabileceklerdir.
Sözleşmeli bir pozisyonda görev yapmakta iken Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek 1 inci maddesinde istisna edilenler hariç olmak üzere sözleşmenin feshi sebebiyle görevinden ayrılanlardan sözleşmelerinin fesih tarihinden itibaren 1 (bir) yıl geçmeyenlerin müracaatları kabul edilmeyecektir. Bu hususun sonradan anlaşılması halinde yerleştirmeleri yapılmış olsa dahi sözleşmeleri iptal edilecektir.