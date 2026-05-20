Diyanet İşleri Başkanlığı, taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere toplam 1.128 sözleşmeli personel alımı yapacağını duyurarak iş arayan adaylar için büyük bir istihdam kapısı araladı. Bakanlık bünyesinde görev alacak adaylar için koruma ve güvenlik görevlisi, aşçı ve destek personeli (temizlik) gibi kritik unvanlarda kadro dağılımları resmen ilan edildi. Başvuru süreciyle birlikte adayların en çok merak ettiği eğitim düzeyi, yaş sınırı, sertifika detayları gibi özel başvuru şartları ile yerleştirmede baz alınacak KPSS taban puanı kriterleri de netlik kazandı. Peki Diyanet personel alımı başvurusu ne zaman, kimler başvurabilir? İşte lise ve ön lisans mezunları için kadro dağılımı ve şartlar.