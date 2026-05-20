Malatya'nın Battalgazi ilçesinde saat 09.00'da 5,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Battalgazi ilçesi olan 5,6 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin 7,03 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.





AFAD'dan yapılan açıklamada, "Malatya ilimizin Battalgazi ilçesinde saat 09.00’da meydana gelen ve Adıyaman, Elazığ, Tunceli, Şanlıurfa illerimizde de hissedilen 5.6 büyüklüğündeki deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir. Etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunarız." denildi.

Bakan Çiftçi: Ekiplerimiz çalışmalarını sürdürüyor

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, Malatya'nın Battalgazi ilçesinde, saat 09.00'da, 5,6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini ve depremin Adıyaman, Elazığ, Tunceli, Şanlıurfa'da da hissedildiğini anımsatarak, şunları kaydetti:

"AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına derhal başlamıştır. An itibarıyla herhangi olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Ekiplerimiz çalışmalarını devam ettirmektedir. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun."

Malatya'da ihbar yok

Malatya Valisi Seddar Yavuz, tüm Malatya ve civarındaki illere geçmiş olsun dileklerini iletti.

Saha tarama çalışmalarının devam ettiğini anlatan Yavuz, "Şu ana kadar bir olumsuzluk ihbarı almadık. Arkadaşlarımız sahada tarama çalışması yapıyor. Herkese geçmiş olsun, Allah böyle afetleri kimseye yaşatmasın." diye konuştu.

"Karayollarımızda ve haberleşme altyapımızda herhangi bir olumsuzluk yok"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu: İlk belirlemelere göre karayollarımızda ve haberleşme altyapımızda herhangi bir olumsuzluk bulunmamaktadır. Tüm güzergahlarda inceleme ve takip çalışmalarımız ilgili kurumlarımızla koordineli bir şekilde titizlikle sürdürülmektedir.

Bakan Kurum: Tüm illerimizle irtibattayız

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Deprem haberini aldığımız andan itibaren tüm illerimizle irtibattayız. Şu an itibarıyla herhangi bir olumsuz ihbar bulunmuyor ancak ekiplerimiz sahada çalışmalarını sürdürüyor." dedi.

Belediye Başkanı: Şu ana kadar herhangi bir ihbar gelmedi

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, "Güçlü bir sarsıntı oldu. 4.4 km derinliği olduğunu öğrendik, o nedenle şiddetli hissettik. Şu ana kadar herhangi bir ihbar gelmedi. Çok şiddetli hissettik" dedi.

Bakan Göktaş: Psikososyal destek ekipleri hazırlıklarını tamamladı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Malatya'nın Battalgazi ilçesinde meydana gelen 5,6 büyüklüğündeki depremin ardından psikososyal destek ekiplerinin hazırlıklarını tamamladığını duyurdu.

Malatya'nın Battalgazi ilçesinde saat 09.00'da meydana gelen 5,6 büyüklüğündeki deprem, Şanlıurfa'da da hissedildi. Bir okulun öğrencileri, deprem sonrası bahçeye çıktı.

Malatya’daki deprem Elazığ’da da hissedildi

Malatya’da meydana gelen 5.6 büyüklüğündeki deprem Elazığ’da da hissedildi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi Başkanlığından alınan bilgiye göre, saat 09.00’da merkez üssü Malatya’nın Battalgazi ilçesi olan 5.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem Elazığ’da da hissedildi. Bazı vatandaşlar ev ve iş yerlerini terk ederek sokaklara çıktı.

Kahramanmaraş Valiliğinden deprem açıklaması

Malatya’da 5.6 büyüklüğünde meydana gelen deprem Kahramanmaraş’ta da hissedildi. Kahramanmaraş Valiliği kentte olumsuz bir durum olmadığını açıkladı.

