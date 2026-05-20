20 MAYIS MALATYA - GAZİANTEP DEPREM SON DAKİKA! Deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? 20 Mayıs 2026 AFAD ve Kandilli son depremler listesi

20 Mayıs tarihli verilere göre gün içinde farklı büyüklüklerde çok sayıda sarsıntı kaydedilebilir. Bulunduğunuz bölgede hissedilen bir deprem olup olmadığını öğrenmek için AFAD ve Kandilli’nin resmi internet sitelerinde yer alan güncel listeleri kontrol edebilirsiniz.
BUGÜN DEPREM Mİ OLDU? 20 MAYIS ÇARŞAMBA
Malatya bir kez daha depremle sarsıldı. Battalgazi ilçesinde meydana gelen 5.6 büyüklüğündeki deprem kent genelinde şiddetli şekilde hissedildi. AFAD’ın açıkladığı bilgilere göre deprem saat 09.00’da gerçekleşirken, Kahramanmaraş ve Diyarbakır’dan da hissedildiğine yönelik paylaşımlar yapıldı.
KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ- KANDİLLİ RASATHANESİ DEPREM SORGULAMA EKRANI
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesinin internet sitesinden son depremlerin listesine ulaşılabilmektedir. Burada depremin büyüklüğü, şiddeti, nerede meydana geldiği ve derinliğine ilişkin bilgiler verilmektedir.