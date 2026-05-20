Özgür Özel Türkiye'yi yine İngilizlere şikayet etti: Avrupa ve Batı için kritik bir sınav

Yolsuzluk tutuklusu Ekrem İmamoğlu'nun asılsız iddialarla hapiste olduğunu ve AK Parti'nin muhalefeti ehlileştirmek istediğini söyleyen Özel, 'Türkiye’nin demokrasi açısından Avrupa ve Batı için kritik bir sınav olduğunu' dile getirdi.

Macaristan'daki seçimler üzerinden umut devşiren Özel, Kemal Kılıçdaroğlu öncülüğünde kurulan Altılı Masa'yı hedef alıp, "Her iki ülkenin demokratik muhalefet hareketleri arasında da çarpıcı benzerlikler var. Macaristan’ın 2022 seçimlerinde ve Türkiye’nin 2023 seçimlerinde, altı partili geniş muhalefet ittifakları otoriter iktidarları mağlup etmeye çalıştı. Ancak her iki örnekte de, taban desteğini beslemek yerine kurucu partilerin elitleri ve diğer yerleşik figürler arasındaki bağları güçlendirmeye odaklanan bu ittifaklar, gerçek bir muhalefet hareketi yaratmakta zorlandı." diye konuştu.