Özgür Özel Türkiye'yi yine İngilizlere şikayet etti: Avrupa ve Batı için kritik bir sınav

00:48 20/05/2026, Çarşamba
The Economist'e mülakat veren Özel, yine Türkiye'deki yönetimi hedef aldı.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Londra merkezli The Economist dergisine Türkiye'yi şikayet eden bir yazı kaleme aldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yönetimini 'otoriter' olmakla itham eden Özel, medya eliyle muhalefet temsilcilerinin hedef gösterildiğini ve yargılandığını öne sürdü. Yolsuzluk tutuklusu Ekrem İmamoğlu'nun asılsız iddialarla hapiste olduğunu ve AK Parti'nin muhalefeti ehlileştirmek istediğini söyleyen Özel, 'Türkiye’nin demokrasi açısından Avrupa ve Batı için kritik bir sınav olduğunu' dile getirdi. Özel, geçtiğimiz aylarda da yine İngiliz BBC'ye konuşmuş, "Terk edilmiş hissediyoruz" diyerek İngiltere Başbakanı Keir Starmer’a sitem etmişti.

CHP lideri Özgür Özel, partisinde ortaya çıkan yolsuzluk skandallarının gölgesinde çareyi yine Türkiye'yi Batı'ya şikayet etmekte buldu.

Londra merkezli The Economist dergisinde bir yazı kaleme alan Özel, Türkiye'yi şikayet eden ifadeler kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı 'otoriter' olmakla itham eden Özel, medya eliyle muhalefet temsilcilerinin hedef gösterildiğini ve yargılandığını öne sürdü.

Yolsuzluk tutuklusu Ekrem İmamoğlu'nun asılsız iddialarla hapiste olduğunu ve AK Parti'nin muhalefeti ehlileştirmek istediğini söyleyen Özel, 'Türkiye’nin demokrasi açısından Avrupa ve Batı için kritik bir sınav olduğunu' dile getirdi.

Özgür Özel'in, "Türkiye’nin demokrasi mücadelesi Macaristan’ınkine benziyor, ancak daha zorlu" başlıklı açıklamaları.

Altılı Masa'yı hedef aldı

Macaristan'daki seçimler üzerinden umut devşiren Özel, Kemal Kılıçdaroğlu öncülüğünde kurulan Altılı Masa'yı hedef alıp, "Her iki ülkenin demokratik muhalefet hareketleri arasında da çarpıcı benzerlikler var. Macaristan’ın 2022 seçimlerinde ve Türkiye’nin 2023 seçimlerinde, altı partili geniş muhalefet ittifakları otoriter iktidarları mağlup etmeye çalıştı. Ancak her iki örnekte de, taban desteğini beslemek yerine kurucu partilerin elitleri ve diğer yerleşik figürler arasındaki bağları güçlendirmeye odaklanan bu ittifaklar, gerçek bir muhalefet hareketi yaratmakta zorlandı." diye konuştu.

Sık sık İngilizlere şikayet ediyor

Özel, geçtiğimiz aylarda da yine İngiliz BBC'ye konuşmuş, "Terk edilmiş hissediyoruz. Bu nasıl dostluk, bu nasıl kardeş parti?"" diyerek İngiltere Başbakanı Keir Starmer’a sitem etmişti.

Türkiye’deki yönetimi “otoriter” olarak nitelendiren Özel, Avrupa’ya çağrıda bulunarak Erdoğan’la kurulan ilişkilerin istikrar getirmeyeceğini savunmuştu.

Avrupa Birliği’ne mesaj veren Özel, Türkiye’de iktidarın sosyal demokratlara verilmesi gerektiğini ima ederek, İngiltere ve Avrupa’nın tercih yapması gerektiğini dile getirmişti.



