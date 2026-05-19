Temettü Yatırımcıları Ekran Başına: Mayıs 2026 Temettü Takvimi ve Hisse Başı Net Nakit Tutarları Netleşti!

11:5019/05/2026, Salı
Mayıs 2026 döneminde Borsa İstanbul’da işlem gören birçok şirket nakit temettü dağıtma kararı aldı. Temettü verecek şirketler arasında Katılım Evim, Pınar Et, Körfez GYO, Erbosan, Lokman Hekim de yer alıyor. Mayıs ayı boyunca farklı tarihlerde yapılacak ödemelerle birlikte, temettü verimi yüksek hisseler yatırımcıların odağında yer almayı sürdürüyor. BIST temettü takvimi açıklandı. İşte bu ay temettü dağıtacak şirketler ve nakit ödeme tarihleri!

Borsa İstanbul'da (BIST) bilanço döneminin tamamlanmasıyla birlikte, şirketlerin genel kurullarında onaylanan kar payı (temettü) dağıtım takvimi netleşti. Mayıs ayı, temettü yatırımcıları için nakit akışının en yoğun olduğu dönemlerden biri olmaya aday. Mayıs ayı içerisinde yatırımcılarına nakit kar payı dağıtacak olan bazı önde gelen şirketler, hisse başına ödeyecekleri net tutarlar ve nakit hesaplara geçiş tarihleri şu şekildedir:

14 Mayıs 2026 Temettü Ödemeleri

MTRKS – Matriks Finansal Teknolojiler temettü tarihi

Temettü tarihi: 15 Mayıs 2026

Toplam temettü: 17.003.935 TL

Hisse başına net: 0,169 TL

KRGYO – Körfez GYO temettü tarihi

Temettü tarihi: 15 Mayıs 2026

Toplam temettü: 38.000.000 TL

Hisse başına net: 0,038 TL

20 Mayıs 2026 Temettü Ödemeleri


PETUN – Pınar Et temettü tarihi

Toplam temettü: 63.171.596 TL

Hisse başına net: 0,208 TL

ERBOS – Erbosan temettü tarihi

Toplam temettü: 51.000.000 TL

Hisse başına net: 2,295 TL


KTLEV – Katılımevim temettü tarihi

Toplam temettü: 170.000.000 TL

Hisse başına net: 0,082 TL

LKMNH – Lokman Hekim Sağlık temettü tarihi

Toplam temettü: 42.500.000 TL

Hisse başına net: 0,197 TL


GENTS – Gentaş temettü tarihi

Toplam temettü: 100.000.000 TL

Hisse başına net: 0,133 TL

AGHOL – AG Anadolu Grubu Holding temettü tarihi

Toplam temettü: 1.496.000.000 TL

Hisse başına net: 0,593 TL

21–22 Mayıs 2026 Temettü Ödemeleri


LIDFA – Lider Faktoring temettü tarihi

Toplam temettü: 144.708.930 TL

Hisse başına net: 0,133 TL


GRTHO – Graintürk Tarım temettü tarihi

Toplam temettü: 47.713.812 TL

Hisse başına net: 0,382 TL

