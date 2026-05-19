Temettü Yatırımcıları Ekran Başına: Mayıs 2026 Temettü Takvimi ve Hisse Başı Net Nakit Tutarları Netleşti!

Mayıs 2026 döneminde Borsa İstanbul’da işlem gören birçok şirket nakit temettü dağıtma kararı aldı. Temettü verecek şirketler arasında Katılım Evim, Pınar Et, Körfez GYO, Erbosan, Lokman Hekim de yer alıyor. Mayıs ayı boyunca farklı tarihlerde yapılacak ödemelerle birlikte, temettü verimi yüksek hisseler yatırımcıların odağında yer almayı sürdürüyor. BIST temettü takvimi açıklandı. İşte bu ay temettü dağıtacak şirketler ve nakit ödeme tarihleri!
Borsa İstanbul'da (BIST) bilanço döneminin tamamlanmasıyla birlikte, şirketlerin genel kurullarında onaylanan kar payı (temettü) dağıtım takvimi netleşti. Mayıs ayı, temettü yatırımcıları için nakit akışının en yoğun olduğu dönemlerden biri olmaya aday. Mayıs ayı içerisinde yatırımcılarına nakit kar payı dağıtacak olan bazı önde gelen şirketler, hisse başına ödeyecekleri net tutarlar ve nakit hesaplara geçiş tarihleri şu şekildedir:
14 Mayıs 2026 Temettü Ödemeleri
MTRKS – Matriks Finansal Teknolojiler temettü tarihi
Temettü tarihi: 15 Mayıs 2026
Toplam temettü: 17.003.935 TL
Hisse başına net: 0,169 TL
KRGYO – Körfez GYO temettü tarihi
Temettü tarihi: 15 Mayıs 2026
Toplam temettü: 38.000.000 TL
Hisse başına net: 0,038 TL
20 Mayıs 2026 Temettü Ödemeleri
PETUN – Pınar Et temettü tarihi
Toplam temettü: 63.171.596 TL
Hisse başına net: 0,208 TL
ERBOS – Erbosan temettü tarihi
Toplam temettü: 51.000.000 TL
Hisse başına net: 2,295 TL
KTLEV – Katılımevim temettü tarihi
Toplam temettü: 170.000.000 TL
Hisse başına net: 0,082 TL
LKMNH – Lokman Hekim Sağlık temettü tarihi
Toplam temettü: 42.500.000 TL
Hisse başına net: 0,197 TL
GENTS – Gentaş temettü tarihi
Toplam temettü: 100.000.000 TL
Hisse başına net: 0,133 TL
AGHOL – AG Anadolu Grubu Holding temettü tarihi
Toplam temettü: 1.496.000.000 TL
Hisse başına net: 0,593 TL
21–22 Mayıs 2026 Temettü Ödemeleri
LIDFA – Lider Faktoring temettü tarihi
Toplam temettü: 144.708.930 TL
Hisse başına net: 0,133 TL
GRTHO – Graintürk Tarım temettü tarihi
Toplam temettü: 47.713.812 TL
Hisse başına net: 0,382 TL