EMEKLİLERE ÖTV'SİZ ARAÇ LİSTESİ: Emeklilere ÖTV’siz araç düzenlemesi Meclis’e geldi mi? ÖTV muafiyetli araç marka-modelleri

Emeklilere ÖTV’siz araç düzenlemesi yeniden gündemin ilk sıralarına yükseldi. TBMM’ye sunulan yeni kanun teklifleri ve engelli araç alımındaki ÖTV muafiyeti limitlerinin güncellenmesi, milyonlarca vatandaşın dikkatini bu başlığa çevirdi. Özellikle artan araç fiyatları sonrası “Emeklilere vergi indirimi gelecek mi?” sorusu kamuoyunda yoğun şekilde tartışılıyor.
EMEKLİYE ÖTV’SİZ ARAÇ DÜZENLEMESİ ÇIKTI MI?
Emeklilere ÖTV’siz araç alım hakkı verilmesine yönelik düzenleme şu an için yasalaşmış değil. Konuya ilişkin kanun teklifi TBMM gündemine taşınmış olsa da teklifin yürürlüğe girebilmesi için önce Meclis sürecini tamamlaması, ardından Resmi Gazete’de yayımlanması gerekiyor. Bu nedenle bugün itibarıyla emekliler için uygulanmaya başlamış genel bir ÖTV muafiyetli araç hakkı bulunmuyor. Düzenleme teklif aşamasında olduğu için şartlar, limitler ve araç listesi de henüz kesinleşmedi.
EMEKLİYE ÖTV’SİZ ARAÇ KİMLERİ KAPSAYACAK?
Gündeme gelen teklif, tüm emeklileri kapsayan genel bir düzenleme olarak değerlendirilmiyor. Mevcut bilgilere göre teklifin özellikle Bağ-Kur emeklileri, yani geçmişte esnaf, sanatkâr, çiftçi veya kendi hesabına çalışan emekliler için hazırlandığı belirtiliyor. Bu kapsamda SSK ve Emekli Sandığı emeklilerinin düzenlemeye dahil olup olmayacağı, teklifin Meclis görüşmelerinde alacağı son şekle göre netleşecek. Düzenleme henüz yasalaşmadığı için kesin şartlar açıklanmış değil. Ancak teklif metinlerinde ve kamuoyuna yansıyan bilgilerde şu başlıklar öne çıkıyor:
Emekli statüsünde olmak
Belirlenen sosyal güvenlik kapsamına dahil olmak
Muafiyetten tek seferlik yararlanmak
Satın alınan aracı belirli süre satmamak
Araç için belirlenecek fiyat limitini aşmamak
Engelli araç düzenlemesinde olduğu gibi, emekliler için de bir üst fiyat limiti ve satış yasağı süresi getirilmesi bekleniyor.
EMEKLİLER ÖTV'SİZ HANGİ ARAÇLARI ALABİLECEK?
Emekliye ÖTV’siz araç düzenlemesi yürürlüğe girmediği için şu anda kesin bir marka-model listesi bulunmuyor. Eğer teklif yasalaşırsa, alınabilecek araçlar büyük ihtimalle belirlenecek üst limite, motor hacmine, yerlilik oranına ve teknik kriterlere göre açıklanacak.
Emekliye ÖTV’siz araç yasası yürürlüğe girdiğinde aşağıdaki araç modellerinden faydalanması bekleniyor. 2026 otomobil piyasasında uygun fiyatlı ve düşük motor hacimli modellerin ÖTV muafiyetli araç listesinde yer alabileceği değerlendiriliyor. Öne çıkan bazı modeller şunlar:
-En az yüzde 40 yerli olması şartı nedeniyle Togg T10X ve T10F,
-Fiat Egea Sedan ve Egea Cross,
-Renault Clio, Megane Sedan ve Duster,
-Toyota Corolla, Corolla Hybrid ve C-HR,
-Hyundai i20 ve Bayon alınabiliyor.
ÖTV MUAFİYET LİMİTİ NE KADAR OLDU?
Engelli bireyler için uygulanan ÖTV muafiyetli araç üst limiti 2026 yılı için 2 milyon 873 bin 972 TL olarak güncellendi. 2025 yılında 2 milyon 290 bin 200 TL olan limit, yeniden değerleme oranıyla artırıldı. Bu düzenleme engelli bireyler için geçerli. Emeklilere yönelik ÖTV’siz araç teklifinden farklı bir uygulama olarak değerlendiriliyor.