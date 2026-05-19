EMEKLİLERE ÖTV'SİZ ARAÇ LİSTESİ: Emeklilere ÖTV’siz araç düzenlemesi Meclis’e geldi mi? ÖTV muafiyetli araç marka-modelleri

EMEKLİYE ÖTV’SİZ ARAÇ KİMLERİ KAPSAYACAK?

Gündeme gelen teklif, tüm emeklileri kapsayan genel bir düzenleme olarak değerlendirilmiyor. Mevcut bilgilere göre teklifin özellikle Bağ-Kur emeklileri, yani geçmişte esnaf, sanatkâr, çiftçi veya kendi hesabına çalışan emekliler için hazırlandığı belirtiliyor. Bu kapsamda SSK ve Emekli Sandığı emeklilerinin düzenlemeye dahil olup olmayacağı, teklifin Meclis görüşmelerinde alacağı son şekle göre netleşecek. Düzenleme henüz yasalaşmadığı için kesin şartlar açıklanmış değil. Ancak teklif metinlerinde ve kamuoyuna yansıyan bilgilerde şu başlıklar öne çıkıyor:

Emekli statüsünde olmak

Belirlenen sosyal güvenlik kapsamına dahil olmak

Muafiyetten tek seferlik yararlanmak

Satın alınan aracı belirli süre satmamak

Araç için belirlenecek fiyat limitini aşmamak

Engelli araç düzenlemesinde olduğu gibi, emekliler için de bir üst fiyat limiti ve satış yasağı süresi getirilmesi bekleniyor.