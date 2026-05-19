Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından 2026 yılında lise kademesine geçecek milyonlarca ortaokul son sınıf öğrencisi için düzenlenecek olan Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınav için geri sayım devam ediyor. Sınavın 13 Haziran 2026 Cumartesi günü gerçekleştirileceğinin açıklanmasının ardından, öğrencilerin ve velilerin en çok merak ettiği konuların başında LGS sınav giriş belgelerinin yayımlanıp yayımlanmadığı sorusu geliyor.
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen LGS sınavının ne zaman olacağı milyonlarca öğrenci tarafından merak ediliyor. LGS merkezi sınavı 13 Haziran 2026 Cumartesi günü gerçekleştirilecek. Sınav, 8’inci sınıf öğretim programları esas alınarak aynı günde iki oturum hâlinde uygulanacak olup sınavda çoktan seçmeli 90 soru sorulacaktır. Peki LGS sınav giriş belgeleri yayımlandı mı, ne zaman yayınlanır?
LGS sınav giriş belgeleri yayımlandı mı?
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından uygulanan Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınav için geri sayım sürerken, adaylar ve veliler "Sınav giriş belgeleri yayımlandı mı?" sorusuna yanıt arıyor. Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayımladığı resmi kılavuza göre, LGS fotoğraflı sınav giriş belgeleri henüz yayımlanmadı.
LGS sınav giriş belgeleri, 3 Haziran 2026 tarihinden itibaren okul müdürlükleri tarafından öğrencilere dağıtılacak. Belgeler, fotoğraflı ve mühürlü şekilde hazırlanacak.
LGS sınavı 2026 ne zaman yapılacak?
Yeni düzenleme ile LGS merkezi sınavı 13 Haziran 2026 Cumartesi günü gerçekleştirilecek.
LGS sınavı saat kaçta başlayacak?
Merkezî Sınav; tüm il merkezleri ile gerekli görülen ilçe merkezlerinde, yurt dışında ise sınava girecek en az 10 (on) öğrenci olmak kaydıyla belirlenecek yurt dışı sınav merkezlerinde Türkiye saati ile birinci oturumu (Sözel) saat 09:30'da, ikinci oturumu (Sayısal) ise saat 11:30'da başlayacak.
LGS'de kaç soru sorulacak?
Sınav, 8’inci sınıf öğretim programları esas alınarak aynı günde iki oturum hâlinde uygulanacak olup sınavda çoktan seçmeli 90 soru sorulacaktır. Birinci oturum, 50 soruluk sözel alandan oluşacak ve süresi 75 dakika; ikinci oturum ise 40 soruluk sayısal alandan oluşacak ve süresi 80 dakika olacak.
LGS sonuçları ne zaman açıklanacak?
LGS 2026 sonuçları 10 Temmuz 2026 tarihinde açıklanacak.