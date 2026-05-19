Akaryakıt fiyatlarında indirim ve zam haberleriyle değişkenlik gösteriyor. Sürücüler benzin ve motorin fiyatına dair indirim ve zam haberlerini takip etmeye devam ederken akaryakıt fiyatları brent petrol fiyatındaki dalgalanmayla değişkenlik gösteriyor. Benzin ve motorin fiyatları, ulaşımı etkileyen önemli bir faktörlerden biri. İşte 19 Mayıs Salı gününe ilişkin 2026 İstanbul, İzmir, Ankara benzin ve motorin fiyatları...

İstanbul Avrupa Yakası:

Benzin litre fiyatı: 65.02 TL Motorin litre fiyatı: 67.48 TL LPG (Otogaz) fiyatı: 33.89 TL















3 /6 İstanbul Anadolu Yakası

Benzin litre fiyatı: 64.86 TL Motorin litre fiyatı: 67.32 TL LPG (Otogaz) fiyatı: 33.29 TL

































4 /6 İZMİR AKARYAKIT FİYATLARI

İzmir Benzin litre fiyatı: 66.27 TL İzmir Motorin litre fiyatı: 68.86 TL İzmir LPG (Otogaz) fiyatı: 33.69 TL









5 /6 ANKARA AKARYAKIT FİYATLARI

Ankara Benzin litre fiyatı: 65.99 TL Ankara Motorin litre fiyatı: 68.59 TL Ankara LPG (Otogaz) fiyatı: 33.87 TL













