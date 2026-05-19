Akaryakıt fiyatlarında indirim ve zam haberleriyle değişkenlik gösteriyor. Sürücüler benzin ve motorin fiyatına dair indirim ve zam haberlerini takip etmeye devam ederken akaryakıt fiyatları brent petrol fiyatındaki dalgalanmayla değişkenlik gösteriyor. Benzin ve motorin fiyatları, ulaşımı etkileyen önemli bir faktörlerden biri. İşte 19 Mayıs Salı gününe ilişkin 2026 İstanbul, İzmir, Ankara benzin ve motorin fiyatları...
19 Mayıs 2026 benzin, motorin (mazot) fiyatları ne kadar, güncel akaryakıt fiyatları kaç TL? Benzin litre fiyatı ve motorin litre fiyatı kaç para?
19 Mayıs 2026 akaryakıt, benzin, motorin, LPG fiyatlarına zam ya da indirim geldi mi?
İstanbul Avrupa Yakası:
Benzin litre fiyatı: 65.02 TL
Motorin litre fiyatı: 67.48 TL
LPG (Otogaz) fiyatı: 33.89 TL
İstanbul Anadolu Yakası
Benzin litre fiyatı: 64.86 TL
Motorin litre fiyatı: 67.32 TL
LPG (Otogaz) fiyatı: 33.29 TL
İZMİR AKARYAKIT FİYATLARI
İzmir Benzin litre fiyatı: 66.27 TL
İzmir Motorin litre fiyatı: 68.86 TL
İzmir LPG (Otogaz) fiyatı: 33.69 TL
ANKARA AKARYAKIT FİYATLARI
Ankara Benzin litre fiyatı: 65.99 TL
Ankara Motorin litre fiyatı: 68.59 TL
Ankara LPG (Otogaz) fiyatı: 33.87 TL
Akaryakıt fiyatları nasıl hesaplanıyor?
Türkiye’de akaryakıt fiyatları, Akdeniz piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve döviz kuruna göre hesaplanıyor. Elde edilen gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK pay ekleniyor. Bu tutara KDV de ilave edilerek nihai pompa satış fiyatı belirleniyor.