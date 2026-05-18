DİYANET 1.128 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI YAPACAK: Koruma, güvenlik görevlisi, aşçı, temizlik personeli kadro dağılımı ve başvuru şartları belli oldu

22:49 18/05/2026, Pazartesi
G: 18/05/2026, Pazartesi
Diyanet İşleri Başkanlığı, 2026 yılı personel alımı kapsamında taşra teşkilatında görevlendirilmek üzere toplam 1.128 sözleşmeli personel istihdam edeceğini duyurdu. Koruma ve güvenlik görevlisi, aşçı ve temizlik personeli kadroları için başvuru şartları, KPSS puan türleri, kontenjan dağılımı ve sözlü sınav sürecine ilişkin tüm detaylar belli oldu. Başvurular 5 Haziran 2026 tarihine kadar çevrim içi yapılabilecek.

Hangi kadroya kaç personel alınacak?


Diyanet İşleri Başkanlığı’nın açıkladığı kadro dağılımına göre toplam 1.128 sözleşmeli personel istihdam edilecek. Kadrolara göre dağılım şöyle:


-Koruma ve Güvenlik Görevlisi (Silahsız) kadrosunda ön lisans mezunu adaylar arasından KPSSP93 puan türüyle toplam 338 personel alınacak. Kontenjanın 146’sı kadın, 192’si erkek adaylar için ayrıldı.


-Destek Personeli (Aşçı) kadrosunda ön lisans mezunu adaylar arasından KPSSP93 puan türüyle toplam 216 personel istihdam edilecek. Kadro dağılımında 107 kadın ve 109 erkek kontenjanı bulunuyor.


-Destek Personeli (Temizlik) kadrosunda ön lisans mezunları için KPSSP93 puan türüyle toplam 274 personel alınacak. Bu kadroların 150’si kadın, 124’ü erkek adaylara ayrıldı.


-Destek Personeli (Temizlik) kadrosunda ortaöğretim mezunları için KPSSP94 puan türüyle toplam 300 personel alımı yapılacak. Kontenjanların 180’i kadın, 120’si erkek adaylardan oluşuyor.

Diyanet personel alımı için başvuru süreci başlıyor


Diyanet İşleri Başkanlığı, taşra teşkilatında bulunan dini ihtisas merkezleri, Kur’an eğitim merkezleri, Kur’an kursları ile kurs yurt ve pansiyonlarında görevlendirilmek üzere sözleşmeli personel alımı gerçekleştirecek.


Başkanlık tarafından yayımlanan ilana göre alımlar, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu kapsamında 4/B sözleşmeli pozisyonlarda yapılacak. Yerleştirmeler, 2024 KPSS B grubu puan sıralaması ve sözlü sınav sonucuna göre gerçekleştirilecek.


Başvurular, 22 Mayıs-5 Haziran 2026 tarihleri arasında “sinav.diyanet.gov.tr” adresi üzerinden çevrim içi yapılacak.

Başvuru şartları neler?


Diyanet personel alımı için adayların şu şartları taşıması gerekiyor:


657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun genel şartlarını sağlamak

2024 KPSS’den en az 50 puan almak

Ön lisans mezunları için KPSSP93, lise mezunları için KPSSP94 puan türüne sahip olmak

18 yaşını doldurmuş olmak

Son başvuru tarihi itibarıyla 35 yaşını aşmamış olmak

Görev yapmaya engel sağlık sorununun bulunmaması


Adaylar yalnızca bir kadro için başvuru yapabilecek.

Sözlü sınav Ankara’da yapılacak


Her kadro için ilan edilen kontenjanın üç katı aday, KPSS puan sıralamasına göre sözlü sınava çağrılacak. Sözlü sınav Ankara’da gerçekleştirilecek.


Sınavda adayların:


Mesleki bilgi ve uygulama becerisi

Muhakeme ve ifade yeteneği

Temsil kabiliyeti

Genel kültür ve genel yetenek düzeyi

Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı


değerlendirilecek.


Sözlü sınavda başarılı sayılabilmek için en az 70 puan alınması gerekecek.


Güvenlik görevlileri için özel şart

Koruma ve Güvenlik Görevlisi (Silahsız) kadrosuna başvuracak adayların, sınava gelirken geçerli özel güvenlik görevlisi kimlik kartını yanlarında bulundurması zorunlu olacak.


Ayrıca Polis Meslek Yüksek Okulu mezunu adayların, ilgili kadro için Başkanlık ile ayrıca iletişime geçmesi gerektiği belirtildi.

