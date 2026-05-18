2.610 personel alımı yapılacak! GSB branş ve kadro dağılımını açıkladı: Başvurular bugün başlıyor

Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın merakla beklenen personel alımı süreci resmen başladı. Taşra teşkilatında görevlendirilmek üzere toplam 2 bin 610 personel alınacağını duyuran Bakanlık, başvuruların 18 Mayıs 2026 itibarıyla e-Devlet Kariyer Kapısı üzerinden kabul edileceğini açıkladı. Adaylar şimdi başvuru şartlarını, kontenjan dağılımını ve alım yapılacak illeri araştırıyor.
GSB PERSONEL ALIMI BAŞVURULARI NE ZAMAN?
Başvurular 18 - 24 Mayıs 2026 (17.00) tarihleri arasında yapılacak. Adaylar yazılı ve sözlü sınava tabi tutulmayacak. Yerleştirmeler ise 2024 yılı KPSS B grubu puanına göre yapılacak.
GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURU EKRANI AÇILDI
Adaylar başvurularını, dijital ortamda Kariyer Kapısı (isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) üzerinden e-Devlet şifreleri ile giriş yaparak tamamlayabilecek. Şahsen veya posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecek.
GSB PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI
1) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
2) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48’inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin 4, 5, 6 ve 7’nci alt bentlerinde belirtilen şartları taşımak,
3) Başvuru tarihinin son günü itibarıyla 18 yaşını tamamlamış olmak,
4) Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almamak (dul ve yetim aylığı hariç),
5) 2024 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavına girmiş ve başvuru yaptığı pozisyon için ilgili puan türünde belirlenen asgari puanı almış olmak,
6) Tercih edilecek pozisyon için yukarıdaki tabloda ve özel şartlar başlığı altında aranan nitelikleri taşıyor olmak,
7) Herhangi bir kamu kurumunda çalışmakta iken görevden veya meslekten ihraç edilmemiş olmak,
8) Herhangi bir kamu kurum ve kuruluşunda 4/B sözleşmeli personel pozisyonunda çalışmıyor olmak,
9) Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek-1’inci maddesinde istisna edilenler hariç olmak üzere, sözleşmenin feshi sebebiyle görevinden ayrılanların sözleşme fesih tarihinin üzerinden 1 yıl geçmiş olmak,
10) Görevini devamlı yapmaya engel sağlık sorunu bulunmamak,
11) Gece ve gündüz, iç ve dış mekânda 24 saat esasına göre vardiyalı sistemde çalışmaya engel durumu olmamak,
12) Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu sonuçlanmak.
BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER
Adayların başvuru yapılan pozisyon için istenilen aşağıda belirtilen belgeleri sisteme yüklemeleri gerekmektedir. Çift taraflı (önlü ve arkalı) belgelerin iki tarafının da belirtilen alana yüklenmesi zorunludur.
1) Yurt dışı Yükseköğretim kurumlarından mezun olup denklik belgesine sahip olan adaylar için YÖK’ten alınmış denklik belgesi,
2) Kamu kurum ve kuruluşlarında 4/B sözleşmeli personel pozisyonlarında tam zamanlı olarak görev yapmakta iken kurumlarınca sözleşmesi feshedilen ya da sözleşmesini tek taraflı fesheden adayların, bir yıllık bekleme süresini doldurdukları ile ilgili önceki kurumlarından alınmış onaylı hizmet belgesi,
3) Koruma ve Güvenlik Görevlisi pozisyonuna müracaat edecek adaylar için ayrıca;
a) Geçerlilik süresi dolmamış silahlı/silahsız özel güvenlik görevlisi kimlik kartı,
b) Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmeliğin 18’inci maddesinde belirtilen ve 26/6/2021 tarihli ve 31523 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Özel Güvenlik Görevlileri Sağlık Şartları Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde “özel güvenlik görevlisi olur” ibareli geçerli sağlık kurulu raporu.
4) Destek Personeli (Bakım – Onarım)(Elektrik Tesisatçısı) pozisyonuna müracaat edecek adaylar için ayrıca;
a) Meslek liselerinin ilgili bölümlerinden mezun olduğunu gösterir diploma veya Milli Eğitim Bakanlığı onaylı Elektrik Tesisatçısı (en az seviye 3) sertifikası ya da Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından yetkilendirilmiş kuruluştan alınmış Elektrik Tesisatçısı (en az seviye 3) Mesleki Yeterlilik Belgesi.
5) Destek Personeli (Bakım – Onarım)(Sıhhi Tesisatçı) pozisyonuna müracaat edecek adaylar için ayrıca;
a) Meslek liselerinin ilgili bölümlerinden mezun olduğunu gösterir diploma veya Milli Eğitim Bakanlığı onaylı Sıhhi Tesisatçı (en az seviye 3) sertifikası ya da Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından yetkilendirilmiş kuruluştan alınmış Sıhhi Tesisatçı (en az seviye 3) Mesleki Yeterlilik Belgesi.
6) Destek Personeli (Bakım – Onarım)(İklimlendirme Personeli) pozisyonuna müracaat edecek adaylar için ayrıca;
a) Meslek liselerinin ilgili bölümlerinden mezun olduğunu gösterir diploma veya Milli Eğitim Bakanlığı onaylı Katı, Sıvı, Doğalgaz Yakıtlı Kalorifer Ateşçisi sertifikası.
7) Destek Personeli (Bakım – Onarım)(Havuz Suyu Operatörü) pozisyonuna müracaat edecek adaylar için ayrıca;
a) Milli Eğitim Bakanlığı onaylı Havuz Suyu Operatörlüğü sertifikası.
8) Destek Personeli (Bakım – Onarım)(Marangoz) pozisyonuna müracaat edecek adaylar için ayrıca;
a) Meslek liselerinin Ahşap Teknolojisi Alanı ve dalları veya Mobilya ve İç Mekân Tasarımı Alanı ve dallarından mezun olduğunu gösterir diploma.