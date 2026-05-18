2.610 personel alımı yapılacak! GSB branş ve kadro dağılımını açıkladı: Başvurular bugün başlıyor

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

Adayların başvuru yapılan pozisyon için istenilen aşağıda belirtilen belgeleri sisteme yüklemeleri gerekmektedir. Çift taraflı (önlü ve arkalı) belgelerin iki tarafının da belirtilen alana yüklenmesi zorunludur.

1) Yurt dışı Yükseköğretim kurumlarından mezun olup denklik belgesine sahip olan adaylar için YÖK’ten alınmış denklik belgesi,

2) Kamu kurum ve kuruluşlarında 4/B sözleşmeli personel pozisyonlarında tam zamanlı olarak görev yapmakta iken kurumlarınca sözleşmesi feshedilen ya da sözleşmesini tek taraflı fesheden adayların, bir yıllık bekleme süresini doldurdukları ile ilgili önceki kurumlarından alınmış onaylı hizmet belgesi,

3) Koruma ve Güvenlik Görevlisi pozisyonuna müracaat edecek adaylar için ayrıca;

a) Geçerlilik süresi dolmamış silahlı/silahsız özel güvenlik görevlisi kimlik kartı,

b) Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmeliğin 18’inci maddesinde belirtilen ve 26/6/2021 tarihli ve 31523 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Özel Güvenlik Görevlileri Sağlık Şartları Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde “özel güvenlik görevlisi olur” ibareli geçerli sağlık kurulu raporu.

4) Destek Personeli (Bakım – Onarım)(Elektrik Tesisatçısı) pozisyonuna müracaat edecek adaylar için ayrıca;

a) Meslek liselerinin ilgili bölümlerinden mezun olduğunu gösterir diploma veya Milli Eğitim Bakanlığı onaylı Elektrik Tesisatçısı (en az seviye 3) sertifikası ya da Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından yetkilendirilmiş kuruluştan alınmış Elektrik Tesisatçısı (en az seviye 3) Mesleki Yeterlilik Belgesi.

5) Destek Personeli (Bakım – Onarım)(Sıhhi Tesisatçı) pozisyonuna müracaat edecek adaylar için ayrıca;

a) Meslek liselerinin ilgili bölümlerinden mezun olduğunu gösterir diploma veya Milli Eğitim Bakanlığı onaylı Sıhhi Tesisatçı (en az seviye 3) sertifikası ya da Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından yetkilendirilmiş kuruluştan alınmış Sıhhi Tesisatçı (en az seviye 3) Mesleki Yeterlilik Belgesi.

6) Destek Personeli (Bakım – Onarım)(İklimlendirme Personeli) pozisyonuna müracaat edecek adaylar için ayrıca;

a) Meslek liselerinin ilgili bölümlerinden mezun olduğunu gösterir diploma veya Milli Eğitim Bakanlığı onaylı Katı, Sıvı, Doğalgaz Yakıtlı Kalorifer Ateşçisi sertifikası.

7) Destek Personeli (Bakım – Onarım)(Havuz Suyu Operatörü) pozisyonuna müracaat edecek adaylar için ayrıca;

a) Milli Eğitim Bakanlığı onaylı Havuz Suyu Operatörlüğü sertifikası.

8) Destek Personeli (Bakım – Onarım)(Marangoz) pozisyonuna müracaat edecek adaylar için ayrıca;

a) Meslek liselerinin Ahşap Teknolojisi Alanı ve dalları veya Mobilya ve İç Mekân Tasarımı Alanı ve dallarından mezun olduğunu gösterir diploma.