3600 PRİM GÜNÜ İLE EMEKLİ OLUNABİLİR Mİ?

Kadınların 3600 günle emekli olabilmeleri için 15 yıl, 50 yaş ve 3600 gün şartını yerine getirdikleri tarih belirleyici oluyor. Eğer çalışan bir kadın 23 Mayıs 2002 tarihinden önce belirlenen 15 yıl hizmet süresi ve 3600 prim gününü doldurmuş ise 50 yaşında emekli olma hakkını kazanıyor.

Buna karşın 24 Mayıs 2002 ile 23 Mayıs 2005 tarihleri arasında belirlenen 15 yıl hizmet süresi ve 3600 prim gününü dolduran kadın sigortalılar için yaş şartı değişiyor. Bu durumdaki bir kadın çalışanın 52 yaşını beklenmesi gerekiyor.

Kadınlarda yaş şartı şartları sağlama tarihlerine göre kademeli olarak artabiliyor.

24 Mayıs 2005 ile 23 Mayıs 2008 tarihleri arasında şartları sağlayanlar 54 yaşında,

24 Mayıs 2008 ile 23 Mayıs 2011 tarihleri arasında olanlar 56 yaşında,

24 Mayıs 2011 tarihinden sonra şartları sağlayanlar 58 yaşında emekli olabilirler.

Aynı şekilde erkeklerin 3600 prim günü ile emekli olabilmeleri için 15 yıl, 55 yaş ve 3600 gün şartını yerine getirdikleri tarih belirleyici oluyor.

23 Mayıs 2002' den önce şartları sağlayanlar 55 yaşında,

24 Mayıs 2002 ile 23 Mayıs 2005 tarihleri arasında 56 yaşında,

24 Mayıs 2005 ile 23 Mayıs 2008 tarihleri arasında 57 yaşında,

24 Mayıs 2008 ile 23 Mayıs 2011 tarihleri arasında 58 yaşında,

24 Mayıs 2011 ile 23 Mayıs 2014 tarihleri arasında olanlar 59 yaşında,

24 Mayıs 2014 tarihinden sonrası 60 yaşında emekli olabilirler.