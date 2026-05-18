İŞKUR açık iş ilanları: KPSS’li-KPSS’siz İŞKUR alımları başladı! Kadrolu, sözleşmeli ve sürekli işçi alımı yapan kurumlar belli oldu

09:24 18/05/2026, Pazartesi
Kamu personel alımları 2026 yılında on binlerce adayın kariyer planlamasında başrol oynamaya devam ederken, istihdam süreci dev kadrolarla hız kazanıyor. Kamu personel alımları 2026 yılında binlerce adayın gündeminde yer almaya devam ediyor. KPSS’siz kamu personel alımı ilanları başta olmak üzere, Cumhurbaşkanlığı kamu personel alımı duyuruları, İŞKUR kadrolu işçi alımı başvuruları ve belediyelere memur ile işçi alımı ilanları vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Özellikle hastanelere memur ve işçi alımı, sağlık personeli istihdamı ve farklı kamu kurumlarının yayımladığı yeni kadro ilanları büyük ilgi görüyor. Kariyer Kapısı üzerinden yayımlanan güncel kamu ilanları sayesinde adaylar başvuru şartları, tarihleri ve kadro dağılımlarına kolayca ulaşabiliyor. İşte kamu personel alımı güncel ilanlar listesi.

Kamu kurumları tarafından yayımlanan yeni ilanlarla birlikte binlerce personel alımı için başvuru süreci başladı. KPSS şartı aranmayan memur ve işçi alımı ilanlarının yanı sıra, farklı kadrolarda sözleşmeli personel alımları da dikkat çekti. Kamu personel alımı ilanları, e-Devlet Kariyer Kapısı üzerinden erişime açılırken; belediyeler, üniversiteler, bakanlıklar ve çeşitli kamu kurumları bünyesinde istihdam sağlanacağı bildirildi. Başvuru şartları, kadro dağılımları ve son başvuru tarihleri yayımlanan ilanlarla birlikte adayların erişimine sunuldu.

KPSS'siz memur alımı, Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) şartı aranmadan devlet kurumlarına personel alınması anlamına gelir. Bu durum, KPSS'ye giremeyen veya düşük puan alan adaylar için önemli bir fırsat sunar. 2026 yılında da çeşitli kamu kurumları tarafından KPSS'siz personel alımı ilanları yayınlanmaktadır.

Aile Bakanlığı personel alımı 7-22 Mayıs

TTK işçi alımı 11-15 Mayıs

Konya Teknik Üniversitesi personel alımı 28 Nisan 7 Mayıs

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı milli emlak denetmen yardımcısı alımı 11-17 Mayıs

Bartın Üniversitesi personel alımı 4-18 Mayıs

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi personel alımı 11-25 Mayıs

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı personel alımı 1-10 Haziran

SEDDK memur alımı 25 Mayıs 7 Haziran

Diyanet İşleri Başkanlığı sözleşmeli personel alımı 11-22 Mayıs

Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı kamu personel alımı için tıklayın

İŞKUR Kamu Memur Alım İlanları İçin Tıklayın


Resmi Gazete KPSS’li-KPSS’siz personel alımı için tıklayın

