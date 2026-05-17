e-YÖKDİL sınavında kaç soru sorulacak, sınav süresi kaç dakika?

Adaylara 80 soru için 180 dakika cevaplama süresi verilecek. Sınavlar saat 16.45'te sona erecek. Ek süre kullanması uygun görülen engelli adaylar, her 2 sınav için 30 dakika ilave sürelerini kullanabilecekler. Kimlik kartını kaybeden, nüfus cüzdanı olmayan veya nüfus cüzdanında kimlik numarası ve fotoğraf bulunmayan adaylar için cumartesi ve pazar günü il ve ilçe nüfus müdürlükleri açık bulundurulacak.