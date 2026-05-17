Akaryakıt fiyatları son durum: 17 Mayıs 2026 güncel motorin, benzin ve LPG fiyatları

08:4617/05/2026, Pazar
Orta Doğu’da tırmanan gerilim, küresel enerji piyasalarını sarsarak akaryakıt fiyatlarında sert artışa yol açtı. Vatandaşlar, günlük yakıt maliyetlerini takip edebilmek için bugün benzin ne kadar? Motorin fiyatı kaç TL? Akaryakıt fiyatlarında son durum ne? gibi sorulara yanıt arıyor. İşte 17 Mayıs 2026 güncel motorin, benzin ve LPG fiyatları.

Sektörel kaynaklarda akaryakıt fiyatlarına zam yada indirimle ilgili henüz bir gelişme yer almıyor. Brent petrol fiyatlarındaki dalgalanma nedeniyle benzine 14 Mayıs Perşembe gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere yaklaşık 1 lira 7 kuruş zam gelmişti. 17 Mayıs 2026 Pazar günü Türkiye'de güncel akaryakıt fiyatları şöyle;

İSTANBUL AVRUPA YAKASI GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI NE KADAR?

İstanbul (Avrupa Yakası) Benzin fiyatı: 65.02 TL

İstanbul (Avrupa Yakası) Motorin fiyatı: 67.48 TL

LPG (Otogaz) fiyatı: 33.89 TL

İSTANBUL ANADOLU YAKASI GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI NE KADAR?

İstanbul (Anadolu Yakası) Benzin fiyatı: 64.86 TL

İstanbul (Anadolu Yakası) Motorin fiyatı: 67.32 TL

İstanbul (Anadolu Yakası) LPG fiyatı: 33.29 TL

ANKARA GÜNCEL BENZİN VE MOTORİN FİYATLARI NE KADAR?

Ankara Benzin litre fiyatı: 65.99 TL

Ankara Motorin litre fiyatı: 68.59 TL

Ankara LPG litre fiyatı: 33.87 TL

İZMİR AKARYAKIT FİYATLARI NE KADAR?

İzmir Benzin litre fiyatı: 66.27 TL

İzmir Motorin litre fiyatı: 68.86 TL

İzmir LPG litre fiyatı: 33.69 TL

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor.

Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük Dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.



